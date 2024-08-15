Умер врач Шадринской горбольницы Клименко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, возлоение цветов, день памяти, цветы
Александр Клименко проработал врачом в Шадринске больше 40 лет Фото:

В Шадринске ушел из жизни врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Клименко. Коллектив городской больницы и департамент здравоохранения выразил соболезнования родным и близким Александра Дмитриевича.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни врач-анестезиолог-реаниматолог Шадринской городской больницы Клименко Александр Дмитриевич. Информация о месте и времени прощания с Александром Дмитриевичем будет сообщена дополнительно», — указано в сообщении депздрава.

Александр Клименко был родом из Перми. После окончания Тюменского медицинского института приехал на работу в Шадринск. С 1973 года работал в должности врача-хирурга Шадринской центральной районной больницы. В 1980 году получил специальность «Анестезиология и реанимация». Труд врача был отмечен благодарностью Министра здравоохранения РСФСР, Клименко имел звание «Отличник здравоохранения». Коллеги отмечают, что для многих он стал примером мудрости и преданности профессии врача.

Ушел из жизни анестезиолог-реаниматолог Шадринской городской больницы Александр Клименко
Ушел из жизни анестезиолог-реаниматолог Шадринской городской больницы Александр Клименко

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шадринске ушел из жизни врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Клименко. Коллектив городской больницы и департамент здравоохранения выразил соболезнования родным и близким Александра Дмитриевича. «С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни врач-анестезиолог-реаниматолог Шадринской городской больницы Клименко Александр Дмитриевич. Информация о месте и времени прощания с Александром Дмитриевичем будет сообщена дополнительно», — указано в сообщении депздрава. Александр Клименко был родом из Перми. После окончания Тюменского медицинского института приехал на работу в Шадринск. С 1973 года работал в должности врача-хирурга Шадринской центральной районной больницы. В 1980 году получил специальность «Анестезиология и реанимация». Труд врача был отмечен благодарностью Министра здравоохранения РСФСР, Клименко имел звание «Отличник здравоохранения». Коллеги отмечают, что для многих он стал примером мудрости и преданности профессии врача.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...