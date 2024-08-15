Умер врач Шадринской горбольницы Клименко

15 августа 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Александр Клименко проработал врачом в Шадринске больше 40 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске ушел из жизни врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Клименко. Коллектив городской больницы и департамент здравоохранения выразил соболезнования родным и близким Александра Дмитриевича. «С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни врач-анестезиолог-реаниматолог Шадринской городской больницы Клименко Александр Дмитриевич. Информация о месте и времени прощания с Александром Дмитриевичем будет сообщена дополнительно», — указано в сообщении депздрава. Александр Клименко был родом из Перми. После окончания Тюменского медицинского института приехал на работу в Шадринск. С 1973 года работал в должности врача-хирурга Шадринской центральной районной больницы. В 1980 году получил специальность «Анестезиология и реанимация». Труд врача был отмечен благодарностью Министра здравоохранения РСФСР, Клименко имел звание «Отличник здравоохранения». Коллеги отмечают, что для многих он стал примером мудрости и преданности профессии врача. Ушел из жизни анестезиолог-реаниматолог Шадринской городской больницы Александр Клименко «ГБУ „Шадринская городская больница“» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринске ушел из жизни врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Клименко. Коллектив городской больницы и департамент здравоохранения выразил соболезнования родным и близким Александра Дмитриевича. «С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни врач-анестезиолог-реаниматолог Шадринской городской больницы Клименко Александр Дмитриевич. Информация о месте и времени прощания с Александром Дмитриевичем будет сообщена дополнительно», — указано в сообщении депздрава. Александр Клименко был родом из Перми. После окончания Тюменского медицинского института приехал на работу в Шадринск. С 1973 года работал в должности врача-хирурга Шадринской центральной районной больницы. В 1980 году получил специальность «Анестезиология и реанимация». Труд врача был отмечен благодарностью Министра здравоохранения РСФСР, Клименко имел звание «Отличник здравоохранения». Коллеги отмечают, что для многих он стал примером мудрости и преданности профессии врача.