Глава ГУР Украины рассказал, кого из пленных обменяют в первую очередь

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) поделился планами об обмене военнопленными с Россией. Он заявил, что приоритет отдается больным и тяжелораненным бойцам.
«После людей с тяжелыми болезнями и ранениями власти Украины первоочередно будут стремиться обменять женщин», — рассказал Буданов, его слова передает «Лента.ру». После идет очередь тех, кто давно пребывает в плену и попавших в плен на «Азовстали». Последними в списке идут крымские татары.
Ранее сообщалось, что обмен пленными и погибшими между Россией и Украиной будет прекращен на неопределенное время из-за атаки Вооруженных сил Украины на автомобильный пункт пропуска «Колотиловка», где ранее проводились подобные обмены.
* Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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