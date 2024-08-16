Глава ГУР Украины рассказал, кого из пленных обменяют в первую очередь

Глава ГУР Буданов*: Украина в первую очередь обменяет тяжелораненных
© Служба новостей «URA.RU»
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Последними в украинском списке на обмен идут крымские татары, заявил Кирилл Буданов*
Последними в украинском списке на обмен идут крымские татары, заявил Кирилл Буданов* Фото:

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) поделился планами об обмене военнопленными с Россией. Он заявил, что приоритет отдается больным и тяжелораненным бойцам.

«После людей с тяжелыми болезнями и ранениями власти Украины первоочередно будут стремиться обменять женщин», — рассказал Буданов, его слова передает «Лента.ру». После идет очередь тех, кто давно пребывает в плену и попавших в плен на «Азовстали». Последними в списке идут крымские татары.

Ранее сообщалось, что обмен пленными и погибшими между Россией и Украиной будет прекращен на неопределенное время из-за атаки Вооруженных сил Украины на автомобильный пункт пропуска «Колотиловка», где ранее проводились подобные обмены.

* Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) поделился планами об обмене военнопленными с Россией. Он заявил, что приоритет отдается больным и тяжелораненным бойцам. «После людей с тяжелыми болезнями и ранениями власти Украины первоочередно будут стремиться обменять женщин», — рассказал Буданов, его слова передает «Лента.ру». После идет очередь тех, кто давно пребывает в плену и попавших в плен на «Азовстали». Последними в списке идут крымские татары. Ранее сообщалось, что обмен пленными и погибшими между Россией и Украиной будет прекращен на неопределенное время из-за атаки Вооруженных сил Украины на автомобильный пункт пропуска «Колотиловка», где ранее проводились подобные обмены. * Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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