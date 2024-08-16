Как сварить идеальное малиновое варенье: от традиций к современности

В России 16 августа празднуется День малинового варенья. Существует множество способов приготовления этого десерта, начиная от старинных рецептов, передаваемых из поколения в поколение, до современных. Рецепты малинового варенья от древней Руси до современности — в материале URA.RU.
Старинный рецепт малинового варенья
В древней Руси наши предки готовили варенье без использования сахара, поскольку в тот период его не было. Варенье все равно было сладким и высоко ценилось. Для его приготовления понадобятся пять килограммов свежих ягоды и полстакана воды.
1. Тщательно переберите малину, удалите плодоножки и поврежденные ягоды;
2. Выложите малину в объемную эмалированную кастрюлю и установите ее на рассекатель либо противень для обеспечения равномерного распределения тепла;
3. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и уварите ягоду в два-три раза;
4. Затем следует поставить емкость с вареньем в духовку и продолжать процесс приготовления до тех пор, пока объем ягод не уменьшится в восемь раз. После этого лакомство готово.
Этот рецепт позволяет сохранить максимум полезных свойств малины. Все потому, что в процессе приготовления не используется сахар.
Домашнее малиновое варенье без косточек
Для тех, кто не любит косточки в варенье, подойдет следующий рецепт. На один килограмм малины потребуется 900 граммов сахара.
1. Протрите ягоды через сито или используйте соковыжималку, чтобы избавиться от косточек;
2. Полученное малиновое пюре поместите в кастрюлю и добавьте сахар;
3. Варите на медленном огне, помешивая, до желаемой консистенции. Варенье готово.
Малиновый джем
Малиновый джем — это отличный способ сохранить вкус лета на долгое время. На килограмм малины потребуются 1,4 килограмма сахара, 500 миллилитров воды и три грамма желатина.
1. Подготовьте ягоду и отдельно сахарный сироп;
2. Залейте сиропом малину и варите на среднем огне 10-15 минут;
3. За две-три минуты до готовности нужно добавить желатин в растворенном виде. Джем готов.
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