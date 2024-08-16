ВТБ назвал три самые распространенные схемы мошенничества

Мошенники в августе 2024 года активно используют три основные схемы атак на пенсионеров. Они выманивают личные данные для хищения денег под видом оформления полиса ОМС, скидки на жилищно-коммунальные услуги или перерасчета пенсии.
«ВТБ выделил три самые распространенные в августе 2024 года схемы мошенничества, направленные на пенсионеров. Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ. Суммарно на эти три сценария приходится около половины всех мошеннических атак на пенсионеров», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.
Первая схема мошенничества заключается в том, что злоумышленники по телефону представляются сотрудниками Соцфонда РФ и обещают увеличение пенсии. Под предлогом оформления заявления они просят назвать личные данные, код из СМС или установить приложение. Таким образом мошенники получают доступ к личному кабинету пенсионера на портале «Госуслуги». Это позволяет им оформлять кредиты или выводить деньги.
Кроме того, мошенники могут рассказать жертве о якобы проходящей акции, которая предоставляет скидки пенсионерам на ЖКУ. Они запрашивают личные данные и код из СМС. Третья схема заключается в том, что злоумышленники по телефону представляются сотрудниками страховой компании и убеждают пенсионера продлить полис ОМС. Они просят жертву скачать приложение якобы Минздрава, которое на самом деле представляет собой программу, дающую доступ преступникам к устройству.
Ранее киберэксперт рассказал о словах, которые используют телефонные мошенники. Так, злоумышленник непременно будет вас торопить и умышленно говорить о рисках, чтобы ввести в шоковое состояние, пишет RT.
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