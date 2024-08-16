Крупнейшая нефтесервисная корпорация расширяет присутствие в России после ухода конкурентов

FT: нефтесервисная компания SLB расширяет бизнес в РФ
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Американская нефтесервисная корпорация SLB сопротивляется давлению Запада покинуть Россию из-за санкций
Американская нефтесервисная корпорация SLB сопротивляется давлению Запада покинуть Россию из-за санкций Фото:
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Нефтесервисная корпорация SLB, известная ранее как Schlumberger, укрепляет свои позиции на российском рынке после ухода западных конкурентов. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Документы показывают, что компания также продолжала импортировать материалы из других источников, ввезя оборудование на сумму 17,5 миллиона долларов в период с августа по декабрь 2023 года», — пишет издание. Сама компания отказалась от комментариев, но источник FT заявил, что импорт осуществлялся не «с объекта SLB» и, следовательно, «соответствует международным санкционным нормам».

Согласно пресс-релизу от июля 2023 года компания заявила, что прекращает поставки в РФ со всех предприятий SLB. Однако продолжила импортировать товары из других источников. Раскрытие информации произошло в то время, когда SLB сопротивляется давлению покинуть Россию со стороны правозащитных групп и украинского правительства. По данным регулирующих органов США, в 2023 году доходы корпорации от операций в России, где работают девять тысяч ее сотрудников, составили 1,65 миллиарда долларов. Чистые активы SLB в России на конец 2023 года оценивались в 600 миллионов долларов.

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Нефтесервисная корпорация SLB, известная ранее как Schlumberger, укрепляет свои позиции на российском рынке после ухода западных конкурентов. Об этом сообщила газета Financial Times. «Документы показывают, что компания также продолжала импортировать материалы из других источников, ввезя оборудование на сумму 17,5 миллиона долларов в период с августа по декабрь 2023 года», — пишет издание. Сама компания отказалась от комментариев, но источник FT заявил, что импорт осуществлялся не «с объекта SLB» и, следовательно, «соответствует международным санкционным нормам». Согласно пресс-релизу от июля 2023 года компания заявила, что прекращает поставки в РФ со всех предприятий SLB. Однако продолжила импортировать товары из других источников. Раскрытие информации произошло в то время, когда SLB сопротивляется давлению покинуть Россию со стороны правозащитных групп и украинского правительства. По данным регулирующих органов США, в 2023 году доходы корпорации от операций в России, где работают девять тысяч ее сотрудников, составили 1,65 миллиарда долларов. Чистые активы SLB в России на конец 2023 года оценивались в 600 миллионов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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