Крупнейшая нефтесервисная компания SLB ушла из РФ

«Сегодня SLB объявила, что прекращает поставки продукции и технологий в Россию со всех предприятий SLB по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций. Это следует за предыдущим запретом SLB на поставки из США, Великобритании, Европейского Союза и Канады в Россию», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании.
Ранее стало известно, что Schlumberger приостановила новые инвестиции и развертывание технологий для операций в России для продолжения работы в условиях введенных ограничений, напоминает телеканал 360. Компания работает в более чем 120 государствах и имеет около 100 тысяч сотрудников.
США и другие страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций включит в себя меры против обхода действующих ограничений.
Крупнейшая нефтесервисная фирма SLB (прежнее название Schlumberger) уходит из России из-за расширения международных антироссийских санкций. Об этом сообщили в компании. «Сегодня SLB объявила, что прекращает поставки продукции и технологий в Россию со всех предприятий SLB по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций. Это следует за предыдущим запретом SLB на поставки из США, Великобритании, Европейского Союза и Канады в Россию», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании. Ранее стало известно, что Schlumberger приостановила новые инвестиции и развертывание технологий для операций в России для продолжения работы в условиях введенных ограничений, напоминает телеканал 360. Компания работает в более чем 120 государствах и имеет около 100 тысяч сотрудников. США и другие страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций включит в себя меры против обхода действующих ограничений.