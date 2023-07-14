14 июля 2023

Крупнейшая нефтесервисная компания SLB ушла из РФ

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Нефтесервисная фирма SLB закрыла бизнес в РФ из-за санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Крупнейшая нефтесервисная фирма SLB (прежнее название Schlumberger) уходит из России из-за расширения международных антироссийских санкций. Об этом сообщили в компании.

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Что вошло в новый пакет антироссийских санкций

«Сегодня SLB объявила, что прекращает поставки продукции и технологий в Россию со всех предприятий SLB по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций. Это следует за предыдущим запретом SLB на поставки из США, Великобритании, Европейского Союза и Канады в Россию», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании.

Ранее стало известно, что Schlumberger приостановила новые инвестиции и развертывание технологий для операций в России для продолжения работы в условиях введенных ограничений, напоминает телеканал 360. Компания работает в более чем 120 государствах и имеет около 100 тысяч сотрудников.

США и другие страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций включит в себя меры против обхода действующих ограничений.

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Крупнейшая нефтесервисная фирма SLB (прежнее название Schlumberger) уходит из России из-за расширения международных антироссийских санкций. Об этом сообщили в компании. «Сегодня SLB объявила, что прекращает поставки продукции и технологий в Россию со всех предприятий SLB по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций. Это следует за предыдущим запретом SLB на поставки из США, Великобритании, Европейского Союза и Канады в Россию», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании. Ранее стало известно, что Schlumberger приостановила новые инвестиции и развертывание технологий для операций в России для продолжения работы в условиях введенных ограничений, напоминает телеканал 360. Компания работает в более чем 120 государствах и имеет около 100 тысяч сотрудников. США и другие страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций включит в себя меры против обхода действующих ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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