В Кургане регоператор «Чистый город» рискует прекратить работу

Курганскому регоператору «Чистый город», занимающемуся вывозом твердых коммунальных отходов, грозит прекращение деятельности. Компания находится в красной зоне. Об сообщил гендиректор российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
«Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО „Чистый город“ из Курганской области находится в красной зоне риска. Ему грозит прекращение деятельности», — ссылается на слова Буцаева издание «Известия». Заседание проводилось под руководством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу регоператора «Чистый город». Информация дополнится после получения комментария.
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Курганскому регоператору «Чистый город», занимающемуся вывозом твердых коммунальных отходов, грозит прекращение деятельности. Компания находится в красной зоне. Об сообщил гендиректор российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. «Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО „Чистый город“ из Курганской области находится в красной зоне риска. Ему грозит прекращение деятельности», — ссылается на слова Буцаева издание «Известия». Заседание проводилось под руководством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу регоператора «Чистый город». Информация дополнится после получения комментария.