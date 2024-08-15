15 августа 2024

В Кургане регоператор «Чистый город» рискует прекратить работу

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Регоператору «Чистый город» грозит закрытие Фото:

Курганскому регоператору «Чистый город», занимающемуся вывозом твердых коммунальных отходов, грозит прекращение деятельности. Компания находится в красной зоне. Об сообщил гендиректор российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

«Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО „Чистый город“ из Курганской области находится в красной зоне риска. Ему грозит прекращение деятельности», — ссылается на слова Буцаева издание «Известия». Заседание проводилось под руководством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу регоператора «Чистый город». Информация дополнится после получения комментария.

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Курганскому регоператору «Чистый город», занимающемуся вывозом твердых коммунальных отходов, грозит прекращение деятельности. Компания находится в красной зоне. Об сообщил гендиректор российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. «Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО „Чистый город“ из Курганской области находится в красной зоне риска. Ему грозит прекращение деятельности», — ссылается на слова Буцаева издание «Известия». Заседание проводилось под руководством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу регоператора «Чистый город». Информация дополнится после получения комментария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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