Исполнителям теракта в «Крокусе» добавили новые обвинения. Видео

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, рачабализода саидакрами муродали
Террористам, напавшим на «Крокус», добавили новые обвинения и продлили арест Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Напавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве вменили участие в террористической организации и обучение терроризму. Об этом сообщили в СМИ.

«Участникам нападения на „Крокус“ добавили новые обвинения — в обучении терроризму и в участии в террористической организации», — заявили в ТАСС. Ранее стало известно, что суд в Москве продлил до 22 ноября арест четверым исполнителям теракта.

Вечером 22 марта группа террористов открыла стрельбу в «Крокусе». Трагедия произошла перед концертом рок-группы «Пикник». Террористы в камуфляжной форме зашли в здание и открыли огонь из автоматов по посетителям. Затем напавшие устроили пожар, в результате которого концертный зал полностью сгорел. В результате этого 145 человек погибли, еще 551 — пострадал. День нападения, 24 марта был объявлен в России днем траура.

По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, а еще двое находятся под подпиской о невыезде. Об этом сообщает «Пятый канал».

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Напавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве вменили участие в террористической организации и обучение терроризму. Об этом сообщили в СМИ. «Участникам нападения на „Крокус“ добавили новые обвинения — в обучении терроризму и в участии в террористической организации», — заявили в ТАСС. Ранее стало известно, что суд в Москве продлил до 22 ноября арест четверым исполнителям теракта. Вечером 22 марта группа террористов открыла стрельбу в «Крокусе». Трагедия произошла перед концертом рок-группы «Пикник». Террористы в камуфляжной форме зашли в здание и открыли огонь из автоматов по посетителям. Затем напавшие устроили пожар, в результате которого концертный зал полностью сгорел. В результате этого 145 человек погибли, еще 551 — пострадал. День нападения, 24 марта был объявлен в России днем траура. По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, а еще двое находятся под подпиской о невыезде. Об этом сообщает «Пятый канал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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