Исполнителям теракта в «Крокусе» добавили новые обвинения. Видео

16 августа 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Террористам, напавшим на «Крокус», добавили новые обвинения и продлили арест Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Напавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве вменили участие в террористической организации и обучение терроризму. Об этом сообщили в СМИ. «Участникам нападения на „Крокус“ добавили новые обвинения — в обучении терроризму и в участии в террористической организации», — заявили в ТАСС. Ранее стало известно, что суд в Москве продлил до 22 ноября арест четверым исполнителям теракта. Вечером 22 марта группа террористов открыла стрельбу в «Крокусе». Трагедия произошла перед концертом рок-группы «Пикник». Террористы в камуфляжной форме зашли в здание и открыли огонь из автоматов по посетителям. Затем напавшие устроили пожар, в результате которого концертный зал полностью сгорел. В результате этого 145 человек погибли, еще 551 — пострадал. День нападения, 24 марта был объявлен в России днем траура. По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, а еще двое находятся под подпиской о невыезде. Об этом сообщает «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Напавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве вменили участие в террористической организации и обучение терроризму. Об этом сообщили в СМИ. «Участникам нападения на „Крокус“ добавили новые обвинения — в обучении терроризму и в участии в террористической организации», — заявили в ТАСС. Ранее стало известно, что суд в Москве продлил до 22 ноября арест четверым исполнителям теракта. Вечером 22 марта группа террористов открыла стрельбу в «Крокусе». Трагедия произошла перед концертом рок-группы «Пикник». Террористы в камуфляжной форме зашли в здание и открыли огонь из автоматов по посетителям. Затем напавшие устроили пожар, в результате которого концертный зал полностью сгорел. В результате этого 145 человек погибли, еще 551 — пострадал. День нападения, 24 марта был объявлен в России днем траура. По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, а еще двое находятся под подпиской о невыезде. Об этом сообщает «Пятый канал».