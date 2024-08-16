Напавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве вменили участие в террористической организации и обучение терроризму. Об этом сообщили в СМИ.
«Участникам нападения на „Крокус“ добавили новые обвинения — в обучении терроризму и в участии в террористической организации», — заявили в ТАСС. Ранее стало известно, что суд в Москве продлил до 22 ноября арест четверым исполнителям теракта.
Вечером 22 марта группа террористов открыла стрельбу в «Крокусе». Трагедия произошла перед концертом рок-группы «Пикник». Террористы в камуфляжной форме зашли в здание и открыли огонь из автоматов по посетителям. Затем напавшие устроили пожар, в результате которого концертный зал полностью сгорел. В результате этого 145 человек погибли, еще 551 — пострадал. День нападения, 24 марта был объявлен в России днем траура.
По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, а еще двое находятся под подпиской о невыезде. Об этом сообщает «Пятый канал».
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