Суд продлил арест исполнителям теракта в «Крокусе»

Обвиняемые в теракте пробудут под арестом до 22 ноября
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Суд в Москве продлил арест четверым исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они пробудут под арестом до 22 ноября.
«До 22 ноября продлен арест четверым предполагаемым исполнителям теракта в „Крокусе“», — сообщили в суде. Информацию приводит ТАСС.
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