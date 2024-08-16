Суд продлил арест исполнителям теракта в «Крокусе»

16 августа 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Обвиняемые в теракте пробудут под арестом до 22 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Суд в Москве продлил арест четверым исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они пробудут под арестом до 22 ноября. «До 22 ноября продлен арест четверым предполагаемым исполнителям теракта в „Крокусе“», — сообщили в суде. Информацию приводит ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд в Москве продлил арест четверым исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они пробудут под арестом до 22 ноября. «До 22 ноября продлен арест четверым предполагаемым исполнителям теракта в „Крокусе“», — сообщили в суде. Информацию приводит ТАСС.