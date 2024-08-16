Суд продлил арест исполнителям теракта в «Крокусе»

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, цветы, память, мемориал, крокус сити холл
Обвиняемые в теракте пробудут под арестом до 22 ноября Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Суд в Москве продлил арест четверым исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они пробудут под арестом до 22 ноября.

«До 22 ноября продлен арест четверым предполагаемым исполнителям теракта в „Крокусе“», — сообщили в суде. Информацию приводит ТАСС.

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Суд в Москве продлил арест четверым исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они пробудут под арестом до 22 ноября. «До 22 ноября продлен арест четверым предполагаемым исполнителям теракта в „Крокусе“», — сообщили в суде. Информацию приводит ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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