На курганском заводе до конца года достроят логистический комплекс

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На фармзаводе «Синтез» достраивают крупный логистический центр Фото:

В Кургане планируют до конца года закончить строительство крупного логистического центра на территории фармацевтического завода «Синтез». Об этом сообщают региональные власти

«В декабре 2024 года завершается строительство логистического комплекса площадью более 16 тысяч квадратных метров. В проект вложено порядка 3 млрд рублей инвестиций», — сообщают власти в соцсетях. Создание крупного центра позволит открыть 86 новых рабочих мест.

Ранее URA.RU писало, что под Курганом также планируется строительство еще одного логистического центра. По данным властей региона, его площадь составит более 30 тысяч квадратных метров. По проекту ведутся подготовительные работы, включая геологические и геодезические изыскания

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В Кургане планируют до конца года закончить строительство крупного логистического центра на территории фармацевтического завода «Синтез». Об этом сообщают региональные власти «В декабре 2024 года завершается строительство логистического комплекса площадью более 16 тысяч квадратных метров. В проект вложено порядка 3 млрд рублей инвестиций», — сообщают власти в соцсетях. Создание крупного центра позволит открыть 86 новых рабочих мест. Ранее URA.RU писало, что под Курганом также планируется строительство еще одного логистического центра. По данным властей региона, его площадь составит более 30 тысяч квадратных метров. По проекту ведутся подготовительные работы, включая геологические и геодезические изыскания
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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