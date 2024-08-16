«Мажор оплатил стриптизершу»: анонимная колонка пермского сантехника

Пермский сантехник: в профессию меня хитростью затянула мать

17 августа 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Сантехник из Перми рассказал о своих клиентах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Один из главных кошмаров любой хозяйки — прорыв канализации, при котором нужно срочно вызвать мастера. Для любого сантехника подобный вызов — привычное дело. Однако, чем он обернется на деле — всегда загадка. Об этом URA.RU рассказал один из самых опытных сантехников Перми. Его откровения о неожиданной находке в санузле, встрече с военными и «мажоре», оплатившем приватный стриптиз в клубе — читайте в следующем материале. Как стал сантехником Мама — не буду ее ругать, но поступила она тогда очень со мной некрасиво. Я закончил девятый класс. Хотел быть автослесарем — было интересно чинить машины. Мама тогда получила путевку на работе и отправила меня на юг. Когда вернулся, то узнал, что она поймала во дворе кого-то из пацанов и отвела в училище. Попросила его представиться мной и подала документы на обучение профессии сантехника. Когда я приехал с юга, меня уже официально зачислили. За всю жизнь она так ни разу и не объяснила, почему приняла такое решение, а также — почему выбрала именно эту специальность. Секс с клиентками Сам никогда этим не занимался — и никому из коллег не советую. Все же мы не проститутки какие-нибудь. Да и вызывают нас, как правило, в таких ситуациях, когда уже вода из трубы весь пол залила или засор такой, что вот-вот все из унитаза через верх польется. Как-то не до интима в таких ситуациях. Бывало, клиентки намекали, что не против оплатить работу посредством оказания интимных услуг. Но происходит такое редко. Да я и всегда отказываюсь — мне семью кормить нужно. Вызов в бордель Однажды позвонила женщина и попросила заменить счетчик в квартире. Приехал, захожу в санузел, кручу фитинги для труб. Вдруг краем глаза замечаю, что мимо ванны идет сначала одна девушка топлес, потом другая — в одних трусиках. В итоге мимо меня шесть-семь таких голых девиц прошли. Уже когда хозяйка расплачивалась, спросил ее — что происходит в квартире? Та ответила, что все хорошо, просто это девушки «пониженной социальной ответственности». «Ну, а что! Лето, жара, пусть ходят в стрингах», — добавила тогда хозяйка жилья. Неприятная находка Как-то раз позвонили студентки. Сказали, что у них засор. Когда зашел в туалет, то увидел заполненный до краев унитаз. Вантуза не оказалось, достал тросик, но он не входил в засор. Тут стоит понимать, что работа сантехника — достаточно специфическая. Не терпит брезгливости. Взял я два больших пакета, надел на руки. Студентки наблюдают. Опускаю руку в унитаз и достаю рыбью голову. Огромная голова щуки — размером с два моих кулака! Поворачиваюсь к хозяйкам и говорю: «Ну, что, девчонки, кто кастрюлю после ухи мыл?». А у них мгновенно сработал рвотный рефлекс. «Авторитетные» клиенты Крайне редко «авторитеты» общаются со мной лично. В основном, от таких людей звонят их помощники. Они говорят, что когда-то я работал по такому-то адресу и там снова нужна моя помощь. Ничего особенного, меня забирает водитель, где и когда мне удобно, везет на адрес. Он же оплачивает нужное для ремонта оборудование, а после работы отвозит домой. Лишь однажды меня лично вызвал «авторитетный» клиент, но когда звонил, то не представился. Уже позже я понял, кто это. До сих пор занимаюсь починкой сантехники в его домах и квартирах. Вечер в компании военных Позвонил мне как-то пермяк и говорит: «Я в баре, вызывай такси — я тебе его оплачу, заодно вместе поедем в квартиру и все сделаешь». Когда приехал, то оказалось, что заказчик — возрастной мужчина — сидит в баре со своим подчиненным. Оба уже «были в кондиции». Пытались и меня угощать, но я отказался. Через полтора часа наконец-то поехали в квартиру. Пока я работал, они готовили закуску. Оказалось, что оба — военные, поэтому привыкли закусывать «по-армейски» — тушенкой и хлебом. Закончил работу, прошу оплату и поясняю, что уже ухожу. Мне отвечают, что не отпустят и приглашают за стол. Говорят: «Пока с нами не посидишь — денег никаких не получишь». Пришлось подчиниться. Дальше начались расспросы, где я служил. Высмеяли, что я до офицера не дослужился. А платить за работу отказывались часов шесть, уверяя, что надо «еще по чуть-чуть вдарить». Встреча с «мажором» Звонит новый клиент со словами, что у него засорился унитаз. Приехал к молодому человеку — на вид он был лет двадцати «с копейками». Пока работал, к нему пришли две девушки. Когда все починили, паренек отказался меня отпускать. Слезно просил просто с ним посидеть-пообщаться. А потом говорит: «Слушай, а поедем со мной в стриптиз?» И добавил, что оплатит мне эту поездку. Я тогда подумал — какой смысл отказываться? Поехали на его машине в клуб, он заплатил за вход, а потом говорит: «Слушай, прикольная девчонка! Хочешь с ней приват?». Я тогда даже не знал, что это такое. Оплатил он мне еще и приват с девушкой — а потом отвез домой. Я у него в машине тогда забыл свою шапку. Выходит, что обменял ее на стриптиз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из главных кошмаров любой хозяйки — прорыв канализации, при котором нужно срочно вызвать мастера. Для любого сантехника подобный вызов — привычное дело. Однако, чем он обернется на деле — всегда загадка. Об этом URA.RU рассказал один из самых опытных сантехников Перми. Его откровения о неожиданной находке в санузле, встрече с военными и «мажоре», оплатившем приватный стриптиз в клубе — читайте в следующем материале. Как стал сантехником Мама — не буду ее ругать, но поступила она тогда очень со мной некрасиво. Я закончил девятый класс. Хотел быть автослесарем — было интересно чинить машины. Мама тогда получила путевку на работе и отправила меня на юг. Когда вернулся, то узнал, что она поймала во дворе кого-то из пацанов и отвела в училище. Попросила его представиться мной и подала документы на обучение профессии сантехника. Когда я приехал с юга, меня уже официально зачислили. За всю жизнь она так ни разу и не объяснила, почему приняла такое решение, а также — почему выбрала именно эту специальность. Секс с клиентками Сам никогда этим не занимался — и никому из коллег не советую. Все же мы не проститутки какие-нибудь. Да и вызывают нас, как правило, в таких ситуациях, когда уже вода из трубы весь пол залила или засор такой, что вот-вот все из унитаза через верх польется. Как-то не до интима в таких ситуациях. Бывало, клиентки намекали, что не против оплатить работу посредством оказания интимных услуг. Но происходит такое редко. Да я и всегда отказываюсь — мне семью кормить нужно. Вызов в бордель Однажды позвонила женщина и попросила заменить счетчик в квартире. Приехал, захожу в санузел, кручу фитинги для труб. Вдруг краем глаза замечаю, что мимо ванны идет сначала одна девушка топлес, потом другая — в одних трусиках. В итоге мимо меня шесть-семь таких голых девиц прошли. Уже когда хозяйка расплачивалась, спросил ее — что происходит в квартире? Та ответила, что все хорошо, просто это девушки «пониженной социальной ответственности». «Ну, а что! Лето, жара, пусть ходят в стрингах», — добавила тогда хозяйка жилья. Неприятная находка Как-то раз позвонили студентки. Сказали, что у них засор. Когда зашел в туалет, то увидел заполненный до краев унитаз. Вантуза не оказалось, достал тросик, но он не входил в засор. Тут стоит понимать, что работа сантехника — достаточно специфическая. Не терпит брезгливости. Взял я два больших пакета, надел на руки. Студентки наблюдают. Опускаю руку в унитаз и достаю рыбью голову. Огромная голова щуки — размером с два моих кулака! Поворачиваюсь к хозяйкам и говорю: «Ну, что, девчонки, кто кастрюлю после ухи мыл?». А у них мгновенно сработал рвотный рефлекс. «Авторитетные» клиенты Крайне редко «авторитеты» общаются со мной лично. В основном, от таких людей звонят их помощники. Они говорят, что когда-то я работал по такому-то адресу и там снова нужна моя помощь. Ничего особенного, меня забирает водитель, где и когда мне удобно, везет на адрес. Он же оплачивает нужное для ремонта оборудование, а после работы отвозит домой. Лишь однажды меня лично вызвал «авторитетный» клиент, но когда звонил, то не представился. Уже позже я понял, кто это. До сих пор занимаюсь починкой сантехники в его домах и квартирах. Вечер в компании военных Позвонил мне как-то пермяк и говорит: «Я в баре, вызывай такси — я тебе его оплачу, заодно вместе поедем в квартиру и все сделаешь». Когда приехал, то оказалось, что заказчик — возрастной мужчина — сидит в баре со своим подчиненным. Оба уже «были в кондиции». Пытались и меня угощать, но я отказался. Через полтора часа наконец-то поехали в квартиру. Пока я работал, они готовили закуску. Оказалось, что оба — военные, поэтому привыкли закусывать «по-армейски» — тушенкой и хлебом. Закончил работу, прошу оплату и поясняю, что уже ухожу. Мне отвечают, что не отпустят и приглашают за стол. Говорят: «Пока с нами не посидишь — денег никаких не получишь». Пришлось подчиниться. Дальше начались расспросы, где я служил. Высмеяли, что я до офицера не дослужился. А платить за работу отказывались часов шесть, уверяя, что надо «еще по чуть-чуть вдарить». Встреча с «мажором» Звонит новый клиент со словами, что у него засорился унитаз. Приехал к молодому человеку — на вид он был лет двадцати «с копейками». Пока работал, к нему пришли две девушки. Когда все починили, паренек отказался меня отпускать. Слезно просил просто с ним посидеть-пообщаться. А потом говорит: «Слушай, а поедем со мной в стриптиз?» И добавил, что оплатит мне эту поездку. Я тогда подумал — какой смысл отказываться? Поехали на его машине в клуб, он заплатил за вход, а потом говорит: «Слушай, прикольная девчонка! Хочешь с ней приват?». Я тогда даже не знал, что это такое. Оплатил он мне еще и приват с девушкой — а потом отвез домой. Я у него в машине тогда забыл свою шапку. Выходит, что обменял ее на стриптиз.