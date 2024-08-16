The Times: в Британии начался суд над поляком по делу, связанному с ЧВК «Вагнер»

В Лондоне поляк Петр Кучарски признал себя виновным в поддержке запрещенной в Великобритании частной военной компании «Вагнер». Информация об этом появилась после заседания Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли, как сообщает The Times.
«Кучарски признался в том, что делал вид, будто является членом „Вагнера“, но реальных доказательств его участия в деятельности группы нет», — прокомментировал прокурор Дэн Поусон-Паундс, его слова приводит газета The Times. Кучарски был освобожден под залог до вынесения приговора, который ожидается в ноябре.
Включение ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций Великобританией произошло в сентябре 2023 года, что сделало любую поддержку данной группы уголовным преступлением, караемым тюремным заключением до 14 лет. За ношение символики компании в Великобритании можно получить штраф.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.