16 августа 2024

The Times: в Британии начался суд над поляком по делу, связанному с ЧВК «Вагнер»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Британии поляк заявил о причастности к ЧВК "Вагнер"
В Британии поляк заявил о причастности к ЧВК "Вагнер" Фото:

В Лондоне поляк Петр Кучарски признал себя виновным в поддержке запрещенной в Великобритании частной военной компании «Вагнер». Информация об этом появилась после заседания Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли, как сообщает The Times.

«Кучарски признался в том, что делал вид, будто является членом „Вагнера“, но реальных доказательств его участия в деятельности группы нет», — прокомментировал прокурор Дэн Поусон-Паундс, его слова приводит газета The Times. Кучарски был освобожден под залог до вынесения приговора, который ожидается в ноябре.

Включение ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций Великобританией произошло в сентябре 2023 года, что сделало любую поддержку данной группы уголовным преступлением, караемым тюремным заключением до 14 лет. За ношение символики компании в Великобритании можно получить штраф.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лондоне поляк Петр Кучарски признал себя виновным в поддержке запрещенной в Великобритании частной военной компании «Вагнер». Информация об этом появилась после заседания Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли, как сообщает The Times. «Кучарски признался в том, что делал вид, будто является членом „Вагнера“, но реальных доказательств его участия в деятельности группы нет», — прокомментировал прокурор Дэн Поусон-Паундс, его слова приводит газета The Times. Кучарски был освобожден под залог до вынесения приговора, который ожидается в ноябре. Включение ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций Великобританией произошло в сентябре 2023 года, что сделало любую поддержку данной группы уголовным преступлением, караемым тюремным заключением до 14 лет. За ношение символики компании в Великобритании можно получить штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...