Среди личного состава уничтоженной в Курской области 82-й штурмовой бригады ВСУ были боевики, которые в июне прошли лишь месяц воинских подготовительных курсов. Это стало известно из документов, обнаруженных в бронеколонне украинской бригады.
«Сертификат и свидетельство об окончании одномесячных курсов базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных обнаружены в одной из захваченных в Курской области „натовских“ бронемашин», — рассказал РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер». По его словам, документы были выданы 14 июня на имя младшего сержанта ВСУ Басова Александра Юрьевича.
Так, часть украинских боевиков, напавших на курскую область, прошла лишь одномесячный курс подготовки. Согласно документам, курсанту после окончания курсов присвоили квалификацию «стрелок базового уровня».
Ранее российские солдаты морской пехоты из 810-й бригады уничтожили десантников ВСУ в Курской области, которые передвигались по региону на технике НАТО. По словам офицера с позывным «Ветер», также были ликвидированы два американских бронетранспортера Hammer, несколько канадских броневиков и бронемашина США Cougar.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.