Российские морпехи уничтожили боевиков ВСУ на технике НАТО под Курском

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Выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции. 2 мая 2024. Москва, украинская техника, бронетранспортер украина, бтр 3е украина
ВСУ задействуют в Курской области технику НАТО, которую успешно поражают ВС РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские морепхи из 810-й бригады уничтожили украинских десантников в Курской области. Те передвигались по региону на технике НАТО. Об этом рассказал офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер».

«В результате скоротечного боя морпехами 810-й бригады была полностью уничтожена мобильная группа ВСУ, передвигавшаяся в колонне по Курской области на бронированной технике стран НАТО», — рассказал морпех в разговоре с журналистами РИА Новости. По его словам были уничтожены два американских бронетранспортера Hammer, несколько канадских броневиков и бронемашина США Cougar. Часть техники бойцам ВС РФ удалось захватить в качестве трофеев.

Бои в Курской области между ВСУ и ВС РФ проходят с 6 августа. Украинские силы задействуют технику, которую им поставили страны Запада. Некоторые страны, например Канада и Нидерланды, открыто заявляли, что Киев может использовать их вооружение для атак по российским территориям без всяких ограничений.

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Российские морепхи из 810-й бригады уничтожили украинских десантников в Курской области. Те передвигались по региону на технике НАТО. Об этом рассказал офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер». «В результате скоротечного боя морпехами 810-й бригады была полностью уничтожена мобильная группа ВСУ, передвигавшаяся в колонне по Курской области на бронированной технике стран НАТО», — рассказал морпех в разговоре с журналистами РИА Новости. По его словам были уничтожены два американских бронетранспортера Hammer, несколько канадских броневиков и бронемашина США Cougar. Часть техники бойцам ВС РФ удалось захватить в качестве трофеев. Бои в Курской области между ВСУ и ВС РФ проходят с 6 августа. Украинские силы задействуют технику, которую им поставили страны Запада. Некоторые страны, например Канада и Нидерланды, открыто заявляли, что Киев может использовать их вооружение для атак по российским территориям без всяких ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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