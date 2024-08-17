Российские морпехи уничтожили боевиков ВСУ на технике НАТО под Курском

17 августа 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

ВСУ задействуют в Курской области технику НАТО, которую успешно поражают ВС РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские морепхи из 810-й бригады уничтожили украинских десантников в Курской области. Те передвигались по региону на технике НАТО. Об этом рассказал офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер». «В результате скоротечного боя морпехами 810-й бригады была полностью уничтожена мобильная группа ВСУ, передвигавшаяся в колонне по Курской области на бронированной технике стран НАТО», — рассказал морпех в разговоре с журналистами РИА Новости. По его словам были уничтожены два американских бронетранспортера Hammer, несколько канадских броневиков и бронемашина США Cougar. Часть техники бойцам ВС РФ удалось захватить в качестве трофеев. Бои в Курской области между ВСУ и ВС РФ проходят с 6 августа. Украинские силы задействуют технику, которую им поставили страны Запада. Некоторые страны, например Канада и Нидерланды, открыто заявляли, что Киев может использовать их вооружение для атак по российским территориям без всяких ограничений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские морепхи из 810-й бригады уничтожили украинских десантников в Курской области. Те передвигались по региону на технике НАТО. Об этом рассказал офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер». «В результате скоротечного боя морпехами 810-й бригады была полностью уничтожена мобильная группа ВСУ, передвигавшаяся в колонне по Курской области на бронированной технике стран НАТО», — рассказал морпех в разговоре с журналистами РИА Новости. По его словам были уничтожены два американских бронетранспортера Hammer, несколько канадских броневиков и бронемашина США Cougar. Часть техники бойцам ВС РФ удалось захватить в качестве трофеев. Бои в Курской области между ВСУ и ВС РФ проходят с 6 августа. Украинские силы задействуют технику, которую им поставили страны Запада. Некоторые страны, например Канада и Нидерланды, открыто заявляли, что Киев может использовать их вооружение для атак по российским территориям без всяких ограничений.