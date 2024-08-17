Директр ЗАЭС рассказал об обстановке на ЗАЭС после атаки дрона ВСУ

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук раскрыл подробности удара дрона ВСУ по Запорожской АЭС. По его словам, снаряд с беспилотника был сброшен в районе семи утра. Удар пришелся на место между первой и второй проходной. Радиационная обстановка в пределах нормы, добавил он.
«Сегодня была нанесена очередная угроза как персоналу, так и ядерной радиационной безопасности станции. <...> [Украина] сбросила снаряд в семь утра — именно в это время сменяется персонал ЗАЭС. Удар пришелся на место между первой и второй проходной», — подчеркнул Юрий Черничук. Его слова передают представители станции в своем telegram-канале. Он добавил, что станция продолжает работать в штатном режиме. Радиационная обстановка, по его словам, находится в пределах нормы.
ВСУ с беспилотника запустили боевой снаряд на дорогу недалеко от Запорожской АЭС. Отмечалось, что именно по ней проходят сотрудники станции. О пострадавших не сообщалось. Инспекторы МАГАТЭ проверили обстановку.
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