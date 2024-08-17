Минобороны пообещало жесткий ответ на украинский удар по Курской АЭС

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, гаубица, артиллерия, пушка, мста,  stock
ВС РФ нанесут серьезный удар, если Киев реализует свой план с ядерной провокацией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если Украина ударит по Курской АЭС, то Россия примет серьезные ответные меры. Об этом сообщили в Минобороны РФ, комментируя украинскую провокацию.

«В случае начала реализации преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что планируемая Киевом провокация нарушает международную конвенцию о борьбе с ядерным терроризмом.

Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил со ссылкой на источники, что ВСУ планируют устроить ядерную провокацию. Ее суть заключается в нанесении ударов по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить РФ в самоподрыве. По данным источников, ВСУ уже завезли в Днепропетровскую область «грязную бомбу». Что она из себя представляет — в материале URA.RU.

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Если Украина ударит по Курской АЭС, то Россия примет серьезные ответные меры. Об этом сообщили в Минобороны РФ, комментируя украинскую провокацию. «В случае начала реализации преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что планируемая Киевом провокация нарушает международную конвенцию о борьбе с ядерным терроризмом. Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил со ссылкой на источники, что ВСУ планируют устроить ядерную провокацию. Ее суть заключается в нанесении ударов по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить РФ в самоподрыве. По данным источников, ВСУ уже завезли в Днепропетровскую область «грязную бомбу». Что она из себя представляет — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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