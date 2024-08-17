Минобороны пообещало жесткий ответ на украинский удар по Курской АЭС

Если Украина ударит по Курской АЭС, то Россия примет серьезные ответные меры. Об этом сообщили в Минобороны РФ, комментируя украинскую провокацию.
«В случае начала реализации преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что планируемая Киевом провокация нарушает международную конвенцию о борьбе с ядерным терроризмом.
Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил со ссылкой на источники, что ВСУ планируют устроить ядерную провокацию. Ее суть заключается в нанесении ударов по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить РФ в самоподрыве. По данным источников, ВСУ уже завезли в Днепропетровскую область «грязную бомбу». Что она из себя представляет — в материале URA.RU.
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Если Украина ударит по Курской АЭС, то Россия примет серьезные ответные меры. Об этом сообщили в Минобороны РФ, комментируя украинскую провокацию. «В случае начала реализации преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что планируемая Киевом провокация нарушает международную конвенцию о борьбе с ядерным терроризмом. Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил со ссылкой на источники, что ВСУ планируют устроить ядерную провокацию. Ее суть заключается в нанесении ударов по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить РФ в самоподрыве. По данным источников, ВСУ уже завезли в Днепропетровскую область «грязную бомбу». Что она из себя представляет — в материале URA.RU.