В мире Украина Минобороны пообещало жесткий ответ на украинский удар по Курской АЭС 17 августа 2024 в 15:50 Размер текста - 17 + ВС РФ нанесут серьезный удар, если Киев реализует свой план с ядерной провокацией Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Украина ударит по Курской АЭС, то Россия примет серьезные ответные меры. Об этом сообщили в Минобороны РФ, комментируя украинскую провокацию. «В случае начала реализации преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что планируемая Киевом провокация нарушает международную конвенцию о борьбе с ядерным терроризмом. Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил со ссылкой на источники, что ВСУ планируют устроить ядерную провокацию. Ее суть заключается в нанесении ударов по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить РФ в самоподрыве. По данным источников, ВСУ уже завезли в Днепропетровскую область «грязную бомбу». Что она из себя представляет — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Если Украина ударит по Курской АЭС, то Россия примет серьезные ответные меры. Об этом сообщили в Минобороны РФ, комментируя украинскую провокацию. «В случае начала реализации преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что планируемая Киевом провокация нарушает международную конвенцию о борьбе с ядерным терроризмом. Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил со ссылкой на источники, что ВСУ планируют устроить ядерную провокацию. Ее суть заключается в нанесении ударов по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить РФ в самоподрыве. По данным источников, ВСУ уже завезли в Днепропетровскую область «грязную бомбу». Что она из себя представляет — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям