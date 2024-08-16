Что такое «грязная бомба», которую ВСУ хотят взорвать под Курском

Военкор Хайруллин: ВСУ хотят взорвать «грязную бомбу» под Курском

17 августа 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

ВСУ планируют ударить «грязной бомбой» по Курской и Запорожской АЭС, заявил военкор Фото: Lance Cpl. Michael Taggart / U.S. Department of Defense новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украина готовит ядерную провокацию и уже завезла в Днепропетровскую область «грязную бомбу». Военный корреспондент Марат Хайруллин сообщает, что удары планируют нанести по местам отработанного ядерного топлива Курской и Запорожской АЭС. Что такое «грязная бомба» и чем она опасна — в материале URA.RU. Как устроена «грязная бомба» «Грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве контейнер разрушается, а радиоактивное вещество распыляется ударной волной, загрязняя местность на больших территориях. В качестве радиоактивного вещества могут применяться: америций-241, калифорний-252, цезий-137, кобальт-60, иридий-192, плутоний-238, полоний-210, радий-226, стронций-90 и оксид урана. Также могут использоваться оксид урана, содержащийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые есть в хранилищах отработанного ядерного топлива, и радиоактивные вещества из хранилищ Чернобыльской АЭС. Сообщалось, что ВСУ уже перевезли боеголовки для провокации под Днепропетровск Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Josiah Brown Чем «грязная бомба» отличается от атомной При детонации «грязной бомбы» происходит рассеивание радиоактивных материалов, в то время как при взрыве атомной бомбы возникает цепная реакция с выделением огромного количества энергии. Облако от взрыва «грязной бомбы» распространяется на несколько квадратных километров, а от атомной бомбы оно может охватить десятки, сотни и даже тысячи квадратных километров. В большинстве случаев «грязная бомба» не вызывает серьезных заболеваний и не приводит к летальному исходу, в отличие от атомной бомбы, которая может привести к лучевой болезни и смерти. ВСУ уже готовили взрыв «грязной бомбы» в 2022 году Ранее Киев уже планировал подать подрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Украина хотела обвинить РФ в том, что она применила оружие массового уничтожения, что запустило бы мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. На случай подрыва Минобороны РФ приводило силы и средства для готовности к выполнению задач. Также ведомство подготовило подразделения радиационной и химической разведки для определения радиуса поражения и последствий. Как рассказывал российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев, готовились медицинские учреждения и соответствующая техника для дезактивации местности. ВСУ могут ударить по ядерным объектам России, считает УВД ВГА Харьковской области Фото: Минобороны России О каких рисках речь идет сейчас Военкор Марат Хайруллин сообщил, что Киев готовит ядерную провокацию. Для этого, по его словам, на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат» в городе Желтые Воды в Днепропетровской области была завезена «грязная бомба». Хайруллин подчеркнул, что удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской АЭС, что может произойти во время очередной попытки продвижения ВСУ со стороны Глухова на Рыльск в Курской области. О планах ВСУ ударить по Курской и Запорожской АЭС сообщил и представитель российского силового ведомства. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина готовит ядерную провокацию и уже завезла в Днепропетровскую область «грязную бомбу». Военный корреспондент Марат Хайруллин сообщает, что удары планируют нанести по местам отработанного ядерного топлива Курской и Запорожской АЭС. Что такое «грязная бомба» и чем она опасна — в материале URA.RU. «Грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве контейнер разрушается, а радиоактивное вещество распыляется ударной волной, загрязняя местность на больших территориях. В качестве радиоактивного вещества могут применяться: америций-241, калифорний-252, цезий-137, кобальт-60, иридий-192, плутоний-238, полоний-210, радий-226, стронций-90 и оксид урана. Также могут использоваться оксид урана, содержащийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые есть в хранилищах отработанного ядерного топлива, и радиоактивные вещества из хранилищ Чернобыльской АЭС. При детонации «грязной бомбы» происходит рассеивание радиоактивных материалов, в то время как при взрыве атомной бомбы возникает цепная реакция с выделением огромного количества энергии. Облако от взрыва «грязной бомбы» распространяется на несколько квадратных километров, а от атомной бомбы оно может охватить десятки, сотни и даже тысячи квадратных километров. В большинстве случаев «грязная бомба» не вызывает серьезных заболеваний и не приводит к летальному исходу, в отличие от атомной бомбы, которая может привести к лучевой болезни и смерти. Ранее Киев уже планировал подать подрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Украина хотела обвинить РФ в том, что она применила оружие массового уничтожения, что запустило бы мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. На случай подрыва Минобороны РФ приводило силы и средства для готовности к выполнению задач. Также ведомство подготовило подразделения радиационной и химической разведки для определения радиуса поражения и последствий. Как рассказывал российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев, готовились медицинские учреждения и соответствующая техника для дезактивации местности. Военкор Марат Хайруллин сообщил, что Киев готовит ядерную провокацию. Для этого, по его словам, на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат» в городе Желтые Воды в Днепропетровской области была завезена «грязная бомба». Хайруллин подчеркнул, что удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской АЭС, что может произойти во время очередной попытки продвижения ВСУ со стороны Глухова на Рыльск в Курской области. О планах ВСУ ударить по Курской и Запорожской АЭС сообщил и представитель российского силового ведомства. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию.