Бастрыкину доложат о частном детсаде Кургана, где родители разоблачили нарушения

17 августа 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

Александра Бастрыкина заинтересовала история с курганским детским садом Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении воспитанника курганского частного дошкольного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В социальных медиа распространилась информация о противоправных действиях воспитательницы одного из частных детских садов Кургана в отношении посещавшего учреждение ребенка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — написано в telegram-канале СКР. Ранее URA.RU писало о жительнице Кургана, которая жаловалась на центр по присмотру и уходу за детьми «Мишутка». Она отправила своего ребенка в сад со смарт-часами, заметив на его руках синяки и царапины от ногтей. На записи, которая есть в распоряжении редакции, слышен долгий детский плач, при этом воспитатель не предпринимает никаких попыток это прекратить. Сотрудница центра требовала от ребенка «закрыть рот», детей назвала «неадекватами». Другие мамы также выразили свои претензии к учреждению и заявили, что будут добиваться проверки. Руководитель «Мишутки» Вера Иванова на запрос URA.RU ответила, что не этично комментировать детей и родителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении воспитанника курганского частного дошкольного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В социальных медиа распространилась информация о противоправных действиях воспитательницы одного из частных детских садов Кургана в отношении посещавшего учреждение ребенка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — написано в telegram-канале СКР. Ранее URA.RU писало о жительнице Кургана, которая жаловалась на центр по присмотру и уходу за детьми «Мишутка». Она отправила своего ребенка в сад со смарт-часами, заметив на его руках синяки и царапины от ногтей. На записи, которая есть в распоряжении редакции, слышен долгий детский плач, при этом воспитатель не предпринимает никаких попыток это прекратить. Сотрудница центра требовала от ребенка «закрыть рот», детей назвала «неадекватами». Другие мамы также выразили свои претензии к учреждению и заявили, что будут добиваться проверки. Руководитель «Мишутки» Вера Иванова на запрос URA.RU ответила, что не этично комментировать детей и родителей.