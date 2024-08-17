Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности после атаки дрона на Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с атакой беспилотника ВСУ на Запорожскую АЭС и призвал к сдержанности. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
«Мы вновь наблюдаем эскалацию угроз ядерной безопасности, с которыми сталкивается ЗАЭС. Я по-прежнему крайне обеспокоен и вновь призываю все стороны к максимальной сдержанности и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты станции», — приводятся в заявлении МАГАТЭ слова Гросси, передает РИА Новости.
Согласно информации от пресс-службы Запорожской АЭС, утренняя атака дроном на дорогу, используемую сотрудниками станции, не привела к жертвам, но создала угрозу безопасности работников и самой атомной станции. После инцидента состоялся телефонный разговор между главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и Рафаэлем Гросси, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС.
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