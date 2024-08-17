Лихачев: ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС ухудшается

Ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев во время телефонной беседы с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
«Лихачев в беседе с Гросси подчеркнул, что ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться», — сообщил Алексей Лихачев. Его слова передают РИА Новости. Глава «Росатома» пригласил Гросси в ближайшее время посетить обе АЭС и лично оценить ситуацию.
ВСУ атакуют российские АЭС. Ранее украинские БПЛА сбросили взрывчатку на дорогу рядом с энергоблоками Запорожской станции. Об этом сообщает 360.ru. Также войска Украины планируют атаковать территории Курской и Запорожской АЭС с помощью зарядов с радиоактивным веществом. Эту информацию передает «Национальная служба новостей».
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