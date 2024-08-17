Лихачев: ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС ухудшается

17 августа 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Глава «Росатома» Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси оценить ухудшающуюся ситуацию вокруг двух российских АЭС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев во время телефонной беседы с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Лихачев в беседе с Гросси подчеркнул, что ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться», — сообщил Алексей Лихачев. Его слова передают РИА Новости. Глава «Росатома» пригласил Гросси в ближайшее время посетить обе АЭС и лично оценить ситуацию. ВСУ атакуют российские АЭС. Ранее украинские БПЛА сбросили взрывчатку на дорогу рядом с энергоблоками Запорожской станции. Об этом сообщает 360.ru. Также войска Украины планируют атаковать территории Курской и Запорожской АЭС с помощью зарядов с радиоактивным веществом. Эту информацию передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев во время телефонной беседы с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Лихачев в беседе с Гросси подчеркнул, что ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться», — сообщил Алексей Лихачев. Его слова передают РИА Новости. Глава «Росатома» пригласил Гросси в ближайшее время посетить обе АЭС и лично оценить ситуацию. ВСУ атакуют российские АЭС. Ранее украинские БПЛА сбросили взрывчатку на дорогу рядом с энергоблоками Запорожской станции. Об этом сообщает 360.ru. Также войска Украины планируют атаковать территории Курской и Запорожской АЭС с помощью зарядов с радиоактивным веществом. Эту информацию передает «Национальная служба новостей».