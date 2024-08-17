Лихачев: ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС ухудшается

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Пресс-подход в рамках AtomSkills2024. Екатеринбург, лихачев алексей
Глава «Росатома» Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси оценить ухудшающуюся ситуацию вокруг двух российских АЭС Фото:

Ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев во время телефонной беседы с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Лихачев в беседе с Гросси подчеркнул, что ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться», — сообщил Алексей Лихачев. Его слова передают РИА Новости. Глава «Росатома» пригласил Гросси в ближайшее время посетить обе АЭС и лично оценить ситуацию.

ВСУ атакуют российские АЭС. Ранее украинские БПЛА сбросили взрывчатку на дорогу рядом с энергоблоками Запорожской станции. Об этом сообщает 360.ru. Также войска Украины планируют атаковать территории Курской и Запорожской АЭС с помощью зарядов с радиоактивным веществом. Эту информацию передает «Национальная служба новостей».

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Ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев во время телефонной беседы с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Лихачев в беседе с Гросси подчеркнул, что ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться», — сообщил Алексей Лихачев. Его слова передают РИА Новости. Глава «Росатома» пригласил Гросси в ближайшее время посетить обе АЭС и лично оценить ситуацию. ВСУ атакуют российские АЭС. Ранее украинские БПЛА сбросили взрывчатку на дорогу рядом с энергоблоками Запорожской станции. Об этом сообщает 360.ru. Также войска Украины планируют атаковать территории Курской и Запорожской АЭС с помощью зарядов с радиоактивным веществом. Эту информацию передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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