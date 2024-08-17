Авиакомпания Azur Air запланировала полеты зимой из Перми в Гоа

18 августа 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Авиакомпания совершит три чартерных рейса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания Azur Air запланировала чартерные перелеты зимой из Перми в индийский штат Гоа. Об этом следует из данных системы поиска туров и отелей. Перевозчик совершит три рейса: 17 и 27 декабря 2024 года, а также 7 января 2025 года. «Авиакомпания запланировала полеты из Перми в Гоа этой зимой. Перевозчик осуществит три чартерных рейса: 17 и 27 декабря 2024 года, а также 7 января 2025 года. Время в пути составит чуть более семи часов», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные системы. Уточняется, что стоимость тура на одного человека на 10 ночей начинается от 103,5 тысяч рублей. На данный момент в онлайн-расписании пермского аэропорта нет информации о перелетах. Сообщалось, что авиакомпания «Ширак Авиа» продлила полетную программу из Перми в Ереван до конца марта 2025 года. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по средам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания Azur Air запланировала чартерные перелеты зимой из Перми в индийский штат Гоа. Об этом следует из данных системы поиска туров и отелей. Перевозчик совершит три рейса: 17 и 27 декабря 2024 года, а также 7 января 2025 года. «Авиакомпания запланировала полеты из Перми в Гоа этой зимой. Перевозчик осуществит три чартерных рейса: 17 и 27 декабря 2024 года, а также 7 января 2025 года. Время в пути составит чуть более семи часов», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные системы. Уточняется, что стоимость тура на одного человека на 10 ночей начинается от 103,5 тысяч рублей. На данный момент в онлайн-расписании пермского аэропорта нет информации о перелетах. Сообщалось, что авиакомпания «Ширак Авиа» продлила полетную программу из Перми в Ереван до конца марта 2025 года. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по средам.