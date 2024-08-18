112: частный самолет разбился в Ставрополье, есть погибший

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Жара на улицах города. Пермь, небо, аэрофлот, гражданская авиация, авиация, самолет, авиаперевозки
На борту был только пилот, он погиб Фото:

Частный самолет разбился в Ставрополье, есть погибший. Об этом сообщили в 112.

«Легкомоторник „Злин-42“ потерпел крушение при проведении тренировочного полета в 1,5 километрах от аэродрома „Рыздвянный“. На борту был только пилот, он погиб», — пишут в telegram-канале «112». Причины авиакатастрофы устанавливаются. По данным telegram-канала Baza, пилотом был 52-летний Виталий Л.

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Частный самолет разбился в Ставрополье, есть погибший. Об этом сообщили в 112. «Легкомоторник „Злин-42“ потерпел крушение при проведении тренировочного полета в 1,5 километрах от аэродрома „Рыздвянный“. На борту был только пилот, он погиб», — пишут в telegram-канале «112». Причины авиакатастрофы устанавливаются. По данным telegram-канала Baza, пилотом был 52-летний Виталий Л.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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