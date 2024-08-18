112: частный самолет разбился в Ставрополье, есть погибший

18 августа 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

На борту был только пилот, он погиб Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Частный самолет разбился в Ставрополье, есть погибший. Об этом сообщили в 112. «Легкомоторник „Злин-42“ потерпел крушение при проведении тренировочного полета в 1,5 километрах от аэродрома „Рыздвянный“. На борту был только пилот, он погиб», — пишут в telegram-канале «112». Причины авиакатастрофы устанавливаются. По данным telegram-канала Baza, пилотом был 52-летний Виталий Л. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Частный самолет разбился в Ставрополье, есть погибший. Об этом сообщили в 112. «Легкомоторник „Злин-42“ потерпел крушение при проведении тренировочного полета в 1,5 километрах от аэродрома „Рыздвянный“. На борту был только пилот, он погиб», — пишут в telegram-канале «112». Причины авиакатастрофы устанавливаются. По данным telegram-канала Baza, пилотом был 52-летний Виталий Л.