Челябинка нашла краснокнижный звездовик
В Чебаркульском районе Челябинской области появились необычные грибы-цветы. О своей находке URA.RU сообщила читательница.
«В Чебаркульском районе появились необычные грибы-цветы. Нашла звездовик сводчатый», — рассказала URA.RU Евгения Немирова и поделилась фотографиями.
Звездовик сводчатый занесен в Красную книгу России и считается одним из редких грибов, сбор которых запрещен. В пищу данный гриб не употребляется, поскольку безвкусен, однако в китайской медицине звездовик ценят за его целебные свойства.
Звездовику приписывают уникальные целебные свойства
Звездовик сводчатый растет небольшими группами
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