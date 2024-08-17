Челябинка нашла в лесу необычные грибы. Фото

18 августа 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Челябинка нашла краснокнижный звездовик Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Чебаркульском районе Челябинской области появились необычные грибы-цветы. О своей находке URA.RU сообщила читательница. «В Чебаркульском районе появились необычные грибы-цветы. Нашла звездовик сводчатый», — рассказала URA.RU Евгения Немирова и поделилась фотографиями. Звездовик сводчатый занесен в Красную книгу России и считается одним из редких грибов, сбор которых запрещен. В пищу данный гриб не употребляется, поскольку безвкусен, однако в китайской медицине звездовик ценят за его целебные свойства. Звездовику приписывают уникальные целебные свойства Фото: читатель URA.RU Звездовик сводчатый растет небольшими группами Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чебаркульском районе Челябинской области появились необычные грибы-цветы. О своей находке URA.RU сообщила читательница. «В Чебаркульском районе появились необычные грибы-цветы. Нашла звездовик сводчатый», — рассказала URA.RU Евгения Немирова и поделилась фотографиями. Звездовик сводчатый занесен в Красную книгу России и считается одним из редких грибов, сбор которых запрещен. В пищу данный гриб не употребляется, поскольку безвкусен, однако в китайской медицине звездовик ценят за его целебные свойства.