17 августа 2024
16 августа 2024

Челябинка нашла в лесу необычные грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грибная пора. Чердыньский район, лес, мох, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Челябинка нашла краснокнижный звездовик Фото:

В Чебаркульском районе Челябинской области появились необычные грибы-цветы. О своей находке URA.RU сообщила читательница.

«В Чебаркульском районе появились необычные грибы-цветы. Нашла звездовик сводчатый», — рассказала URA.RU Евгения Немирова и поделилась фотографиями.

Звездовик сводчатый занесен в Красную книгу России и считается одним из редких грибов, сбор которых запрещен. В пищу данный гриб не употребляется, поскольку безвкусен, однако в китайской медицине звездовик ценят за его целебные свойства.

Звездовику приписывают уникальные целебные свойства
Звездовику приписывают уникальные целебные свойства
Фото:
Звездовик сводчатый растет небольшими группами
Звездовик сводчатый растет небольшими группами
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чебаркульском районе Челябинской области появились необычные грибы-цветы. О своей находке URA.RU сообщила читательница. «В Чебаркульском районе появились необычные грибы-цветы. Нашла звездовик сводчатый», — рассказала URA.RU Евгения Немирова и поделилась фотографиями. Звездовик сводчатый занесен в Красную книгу России и считается одним из редких грибов, сбор которых запрещен. В пищу данный гриб не употребляется, поскольку безвкусен, однако в китайской медицине звездовик ценят за его целебные свойства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...