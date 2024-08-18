В электрощитовой административного здания произошло короткое замыкание
В СИЗО №1 в Ростове-на-Дону сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Пожарная сигнализация сработала в СИЗО №1 Ростова-на-Дону», — сообщили в ведомстве, передает РИА Новости. Там отметили, что, предположительно, в электрощитовой административного здания произошло короткое замыкание.
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