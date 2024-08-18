Пожарная сигнализация сработала в СИЗО №1 Ростова-на-Дону

19 августа 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

В электрощитовой административного здания произошло короткое замыкание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В СИЗО №1 в Ростове-на-Дону сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. «Пожарная сигнализация сработала в СИЗО №1 Ростова-на-Дону», — сообщили в ведомстве, передает РИА Новости. Там отметили, что, предположительно, в электрощитовой административного здания произошло короткое замыкание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В СИЗО №1 в Ростове-на-Дону сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. «Пожарная сигнализация сработала в СИЗО №1 Ростова-на-Дону», — сообщили в ведомстве, передает РИА Новости. Там отметили, что, предположительно, в электрощитовой административного здания произошло короткое замыкание.