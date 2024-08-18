18 августа 2024

Пожарная сигнализация сработала в СИЗО №1 Ростова-на-Дону

© Служба новостей «URA.RU»
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В электрощитовой административного здания произошло короткое замыкание Фото:

В СИЗО №1 в Ростове-на-Дону сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Пожарная сигнализация сработала в СИЗО №1 Ростова-на-Дону», — сообщили в ведомстве, передает РИА Новости. Там отметили, что, предположительно, в электрощитовой административного здания произошло короткое замыкание.

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В СИЗО №1 в Ростове-на-Дону сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. «Пожарная сигнализация сработала в СИЗО №1 Ростова-на-Дону», — сообщили в ведомстве, передает РИА Новости. Там отметили, что, предположительно, в электрощитовой административного здания произошло короткое замыкание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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