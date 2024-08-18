Конкурс для курганских перевозчиков находится под угрозой срыва. Инсайд

19 августа 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганские перевозчики борются за лицензии на маршруты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане столкнулись с трудностями в проведении открытых конкурсов для перевозчиков. Бизнесмены не получают свои лицензии на перевозки из-за нарушений, которые находят чиновники. При этом, отмечают источники, на муниципальных маршрутах во время конкурса некому работать. В ситуации разбирается корреспондент URA.RU. «Заявки на конкурс от перевозчиков проходят строгий контроль, это правильно. Но иногда приходит слишком большое количество отказов в участии. Настолько большое, что на некоторые маршруты до сих пор не могут найти перевозчика. Готовых работать бизнесменов остается и так мало», — рассказывают URA.RU источники, связанные с транспортным рынком. Корреспонденту рассказали, что с начала года уже несколько раз конкурс признавали несостоявшимся как раз из-за того, что к участию никто не был допущен. В основном, ссылались на ошибки в оформлении документов. Всего курганские власти ищут перевозчиков на десять муниципальных маршрутов. Источники поделились, что некоторые из них якобы являются недействующими. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент экономического развития Курганской области, который проводит конкурс для перевозчиков. «Открытый конкурс должен объявляться в строго определенные сроки, что исключает возможность его переноса», — ответили в департаменте журналисту. В текущем году количество поданных заявок упало до шести, тогда как в прошлом году их было четырнадцать. В дополнении к ответу корреспонденту пояснили, что конкурс может быть признан несостоявшимся, если не будет подано ни одной заявки или все заявки будут отклонены. В 2023 году из 14 поданных заявок пять были отклонены. В 2024 году три открытых конкурса уже прошли, два из которых признаны не состоявшимися, и только один привел к выдаче свидетельства. Сейчас процедуры конкурса продолжаются по трем маршрутам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане столкнулись с трудностями в проведении открытых конкурсов для перевозчиков. Бизнесмены не получают свои лицензии на перевозки из-за нарушений, которые находят чиновники. При этом, отмечают источники, на муниципальных маршрутах во время конкурса некому работать. В ситуации разбирается корреспондент URA.RU. «Заявки на конкурс от перевозчиков проходят строгий контроль, это правильно. Но иногда приходит слишком большое количество отказов в участии. Настолько большое, что на некоторые маршруты до сих пор не могут найти перевозчика. Готовых работать бизнесменов остается и так мало», — рассказывают URA.RU источники, связанные с транспортным рынком. Корреспонденту рассказали, что с начала года уже несколько раз конкурс признавали несостоявшимся как раз из-за того, что к участию никто не был допущен. В основном, ссылались на ошибки в оформлении документов. Всего курганские власти ищут перевозчиков на десять муниципальных маршрутов. Источники поделились, что некоторые из них якобы являются недействующими. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент экономического развития Курганской области, который проводит конкурс для перевозчиков. «Открытый конкурс должен объявляться в строго определенные сроки, что исключает возможность его переноса», — ответили в департаменте журналисту. В текущем году количество поданных заявок упало до шести, тогда как в прошлом году их было четырнадцать. В дополнении к ответу корреспонденту пояснили, что конкурс может быть признан несостоявшимся, если не будет подано ни одной заявки или все заявки будут отклонены. В 2023 году из 14 поданных заявок пять были отклонены. В 2024 году три открытых конкурса уже прошли, два из которых признаны не состоявшимися, и только один привел к выдаче свидетельства. Сейчас процедуры конкурса продолжаются по трем маршрутам.