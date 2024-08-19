Китайские поставщики просят вывозить товар в Россию через третьи страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
В июле осложнилась логистика с Китаем, заявил Порошин Фото:

Логистика с Китаем с июля значительно усложнилась, заявил генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин. Ранее трудности были связаны в основном с перечислением денег, но теперь китайские поставщики просят российских покупателей осуществлять отгрузку товаров через третьи страны.

«Три недели назад китайские поставщики стали просить российских покупателей делать отгрузку товара через третьи страны», — подтвердил Порошин «Известиям». Эту информацию также подтвердили представители «Опоры России» в Китае и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Сообщается, что изменения затрагивают не только товары из стоп-листов кодов внешнеэкономической деятельности, но и продукцию, не входящую в эти списки. Эксперты связывают ужесточение с давлением Запада на китайскую банковскую систему. В то же время Екатерина Кизевич из компании-импортера Atvira отмечает, что некоторые компании уже адаптируются к новым реалиям и начинают использовать новые логистические маршруты, хотя для их стабильной работы требуется время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Логистика с Китаем с июля значительно усложнилась, заявил генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин. Ранее трудности были связаны в основном с перечислением денег, но теперь китайские поставщики просят российских покупателей осуществлять отгрузку товаров через третьи страны. «Три недели назад китайские поставщики стали просить российских покупателей делать отгрузку товара через третьи страны», — подтвердил Порошин «Известиям». Эту информацию также подтвердили представители «Опоры России» в Китае и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Сообщается, что изменения затрагивают не только товары из стоп-листов кодов внешнеэкономической деятельности, но и продукцию, не входящую в эти списки. Эксперты связывают ужесточение с давлением Запада на китайскую банковскую систему. В то же время Екатерина Кизевич из компании-импортера Atvira отмечает, что некоторые компании уже адаптируются к новым реалиям и начинают использовать новые логистические маршруты, хотя для их стабильной работы требуется время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...