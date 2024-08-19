Китайские поставщики просят вывозить товар в Россию через третьи страны

19 августа 2024 в 06:17 Размер текста - 17 +

В июле осложнилась логистика с Китаем, заявил Порошин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Логистика с Китаем с июля значительно усложнилась, заявил генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин. Ранее трудности были связаны в основном с перечислением денег, но теперь китайские поставщики просят российских покупателей осуществлять отгрузку товаров через третьи страны. «Три недели назад китайские поставщики стали просить российских покупателей делать отгрузку товара через третьи страны», — подтвердил Порошин «Известиям». Эту информацию также подтвердили представители «Опоры России» в Китае и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Сообщается, что изменения затрагивают не только товары из стоп-листов кодов внешнеэкономической деятельности, но и продукцию, не входящую в эти списки. Эксперты связывают ужесточение с давлением Запада на китайскую банковскую систему. В то же время Екатерина Кизевич из компании-импортера Atvira отмечает, что некоторые компании уже адаптируются к новым реалиям и начинают использовать новые логистические маршруты, хотя для их стабильной работы требуется время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Логистика с Китаем с июля значительно усложнилась, заявил генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин. Ранее трудности были связаны в основном с перечислением денег, но теперь китайские поставщики просят российских покупателей осуществлять отгрузку товаров через третьи страны. «Три недели назад китайские поставщики стали просить российских покупателей делать отгрузку товара через третьи страны», — подтвердил Порошин «Известиям». Эту информацию также подтвердили представители «Опоры России» в Китае и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Сообщается, что изменения затрагивают не только товары из стоп-листов кодов внешнеэкономической деятельности, но и продукцию, не входящую в эти списки. Эксперты связывают ужесточение с давлением Запада на китайскую банковскую систему. В то же время Екатерина Кизевич из компании-импортера Atvira отмечает, что некоторые компании уже адаптируются к новым реалиям и начинают использовать новые логистические маршруты, хотя для их стабильной работы требуется время.