Китайские поставщики просят вывозить товар в Россию через третьи страны

Логистика с Китаем с июля значительно усложнилась, заявил генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин. Ранее трудности были связаны в основном с перечислением денег, но теперь китайские поставщики просят российских покупателей осуществлять отгрузку товаров через третьи страны.
«Три недели назад китайские поставщики стали просить российских покупателей делать отгрузку товара через третьи страны», — подтвердил Порошин «Известиям». Эту информацию также подтвердили представители «Опоры России» в Китае и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.
Сообщается, что изменения затрагивают не только товары из стоп-листов кодов внешнеэкономической деятельности, но и продукцию, не входящую в эти списки. Эксперты связывают ужесточение с давлением Запада на китайскую банковскую систему. В то же время Екатерина Кизевич из компании-импортера Atvira отмечает, что некоторые компании уже адаптируются к новым реалиям и начинают использовать новые логистические маршруты, хотя для их стабильной работы требуется время.
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