Путин ищет альтернативу нефтепроводу «Дружба», перекрытому Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия может построить новый трубопровод через Иран к Персидскому заливу для выхода на мировые рынки
Россия может построить новый трубопровод через Иран к Персидскому заливу для выхода на мировые рынки Фото:

Россия ищет замену перекрытым Украиной поставкам нефти в Европу по трубопроводу «Дружба». Схема, которая прорабатывается Москвой, — это строительство нефтепровода через Иран с прямым выходом в Персидский залив, пояснил URA.RU ведущий эксперт Фонд национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Энергетическая тема среди прочих будет в повестке президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева 19 августа.

«Речь идет о строительстве нефтепровода из России через Иран к Персидскому заливу, где можно было бы сразу грузить нефть на танкеры и быстро доставлять в Индию. Но есть разногласия с Азербайджаном, которому нужно, чтобы Россия просто поставляла нефть на бакинские НПЗ со скидкой, а сам Азербайджан потом продавал бы ее по мировым ценам на рынке. Но России более выгодно строительство трубопровода через Азербайджан в Иран, так как тогда мы сами можем экспортировать свою нефть по мировым ценам», — отметил эксперт.

Более того, в случае перенаправления поставок в сторону Баку, нефть из Казахстана и Туркмении уже не будет принимать Махачкала, откуда дальше сырье идет в порт Новороссийска. «Терять деньги от транзита туркменской и казахстанской нефти России нет смысла», — полагает Юшков.

По словам эксперта, Баку против строительства нового трубопровода в сторону Ирана. Тем самым власти Азербайджана преследуют не только собственные интересы, но и интересы своего ближайшего партнера — Турции. «Турки строят параллельно Босфору новый канал „Стамбул“ и впоследствии планируют выдавить туда всю нефтяную торговлю. Если Россия построит нефтепровод через Азербайджан в Иран, это будет серьезный удар по планам Анкары получать доходы от транзита нефти через этот канал. Поэтому переговоры с Азербайджаном идут очень сложно, и вряд ли Баку согласится в итоге на это», — отметил Игорь Юшков.

Наряду с Россией в этом проекте заинтересован Иран. Однако пока каких-то решений не принято.

В июле этого года Украина заблокировала поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение политическим, и повлиять на него у Москвы нет возможности, поскольку отсутствуют дипломатические контакты с Киевом.

В Баку президент Путин прилетел вечером 18 августа. Он пообщался в неформальной обстановке с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой. В понедельник 19 августа пройдет основная часть государственного визита, в том числе переговоры президентов по всем актуальным темам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия ищет замену перекрытым Украиной поставкам нефти в Европу по трубопроводу «Дружба». Схема, которая прорабатывается Москвой, — это строительство нефтепровода через Иран с прямым выходом в Персидский залив, пояснил URA.RU ведущий эксперт Фонд национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Энергетическая тема среди прочих будет в повестке президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева 19 августа. «Речь идет о строительстве нефтепровода из России через Иран к Персидскому заливу, где можно было бы сразу грузить нефть на танкеры и быстро доставлять в Индию. Но есть разногласия с Азербайджаном, которому нужно, чтобы Россия просто поставляла нефть на бакинские НПЗ со скидкой, а сам Азербайджан потом продавал бы ее по мировым ценам на рынке. Но России более выгодно строительство трубопровода через Азербайджан в Иран, так как тогда мы сами можем экспортировать свою нефть по мировым ценам», — отметил эксперт. Более того, в случае перенаправления поставок в сторону Баку, нефть из Казахстана и Туркмении уже не будет принимать Махачкала, откуда дальше сырье идет в порт Новороссийска. «Терять деньги от транзита туркменской и казахстанской нефти России нет смысла», — полагает Юшков. По словам эксперта, Баку против строительства нового трубопровода в сторону Ирана. Тем самым власти Азербайджана преследуют не только собственные интересы, но и интересы своего ближайшего партнера — Турции. «Турки строят параллельно Босфору новый канал „Стамбул“ и впоследствии планируют выдавить туда всю нефтяную торговлю. Если Россия построит нефтепровод через Азербайджан в Иран, это будет серьезный удар по планам Анкары получать доходы от транзита нефти через этот канал. Поэтому переговоры с Азербайджаном идут очень сложно, и вряд ли Баку согласится в итоге на это», — отметил Игорь Юшков. Наряду с Россией в этом проекте заинтересован Иран. Однако пока каких-то решений не принято. В июле этого года Украина заблокировала поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение политическим, и повлиять на него у Москвы нет возможности, поскольку отсутствуют дипломатические контакты с Киевом. В Баку президент Путин прилетел вечером 18 августа. Он пообщался в неформальной обстановке с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой. В понедельник 19 августа пройдет основная часть государственного визита, в том числе переговоры президентов по всем актуальным темам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...