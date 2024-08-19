Путин ищет альтернативу нефтепроводу «Дружба», перекрытому Украиной

Россия ищет замену перекрытым Украиной поставкам нефти в Европу по трубопроводу «Дружба». Схема, которая прорабатывается Москвой, — это строительство нефтепровода через Иран с прямым выходом в Персидский залив, пояснил URA.RU ведущий эксперт Фонд национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Энергетическая тема среди прочих будет в повестке президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева 19 августа.
«Речь идет о строительстве нефтепровода из России через Иран к Персидскому заливу, где можно было бы сразу грузить нефть на танкеры и быстро доставлять в Индию. Но есть разногласия с Азербайджаном, которому нужно, чтобы Россия просто поставляла нефть на бакинские НПЗ со скидкой, а сам Азербайджан потом продавал бы ее по мировым ценам на рынке. Но России более выгодно строительство трубопровода через Азербайджан в Иран, так как тогда мы сами можем экспортировать свою нефть по мировым ценам», — отметил эксперт.
Более того, в случае перенаправления поставок в сторону Баку, нефть из Казахстана и Туркмении уже не будет принимать Махачкала, откуда дальше сырье идет в порт Новороссийска. «Терять деньги от транзита туркменской и казахстанской нефти России нет смысла», — полагает Юшков.
По словам эксперта, Баку против строительства нового трубопровода в сторону Ирана. Тем самым власти Азербайджана преследуют не только собственные интересы, но и интересы своего ближайшего партнера — Турции. «Турки строят параллельно Босфору новый канал „Стамбул“ и впоследствии планируют выдавить туда всю нефтяную торговлю. Если Россия построит нефтепровод через Азербайджан в Иран, это будет серьезный удар по планам Анкары получать доходы от транзита нефти через этот канал. Поэтому переговоры с Азербайджаном идут очень сложно, и вряд ли Баку согласится в итоге на это», — отметил Игорь Юшков.
Наряду с Россией в этом проекте заинтересован Иран. Однако пока каких-то решений не принято.
В июле этого года Украина заблокировала поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение политическим, и повлиять на него у Москвы нет возможности, поскольку отсутствуют дипломатические контакты с Киевом.
В Баку президент Путин прилетел вечером 18 августа. Он пообщался в неформальной обстановке с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой. В понедельник 19 августа пройдет основная часть государственного визита, в том числе переговоры президентов по всем актуальным темам.
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