Гипермаркеты «ЛеруаМерлен» начали менять вывески

19 августа 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Название «Лемана ПРО» выбрано с учетом ключевых ценностей компании, которые отражены в каждом слоге Фото: Денис Моргунов © URA.RU Первый гипермаркет «Леруа Мерлен» в Мытищах сменил вывеску на новое название — «Лемана ПРО». Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Первую новую вывеску смонтировали сегодня ночью на магазине в Мытищах Московской области», — передает РБК информацию пресс-службы «Лемана ПРО». В магазинах сети идет активный процесс ребрендинга, который включает замену вывесок магазинов, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Известная своими товарами для строительства и обустройства дома сеть «Леруа Мерлен» в России проходит процесс ребрендинга. После передачи управления российскому менеджменту, сеть была выкуплена и продолжает свою работу под новым названием «Лемана ПРО». Переход будет осуществляться постепенно, и первый магазин под новым брендом откроется уже к концу 2024 года. Полное завершение ребрендинга запланировано на 2025 год. Новое название «Лемана ПРО» выбрано осознанно. Компоненты названия отражают основные принципы компании: «Lе» символизирует лидерство, «Ма» связано с понятием дома, а «Nа» подчеркивает экологическую и социальную ответственность. При этом «Pro» акцентирует внимание на ориентации бренда на профессионалов в области строительства и домашнего обустройства. Ребрендинг не повлияет на операционную деятельность компании, и все торговые точки продолжат работать в обычном режиме, сохраняя прежний уровень обслуживания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый гипермаркет «Леруа Мерлен» в Мытищах сменил вывеску на новое название — «Лемана ПРО». Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Первую новую вывеску смонтировали сегодня ночью на магазине в Мытищах Московской области», — передает РБК информацию пресс-службы «Лемана ПРО». В магазинах сети идет активный процесс ребрендинга, который включает замену вывесок магазинов, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Известная своими товарами для строительства и обустройства дома сеть «Леруа Мерлен» в России проходит процесс ребрендинга. После передачи управления российскому менеджменту, сеть была выкуплена и продолжает свою работу под новым названием «Лемана ПРО». Переход будет осуществляться постепенно, и первый магазин под новым брендом откроется уже к концу 2024 года. Полное завершение ребрендинга запланировано на 2025 год. Новое название «Лемана ПРО» выбрано осознанно. Компоненты названия отражают основные принципы компании: «Lе» символизирует лидерство, «Ма» связано с понятием дома, а «Nа» подчеркивает экологическую и социальную ответственность. При этом «Pro» акцентирует внимание на ориентации бренда на профессионалов в области строительства и домашнего обустройства. Ребрендинг не повлияет на операционную деятельность компании, и все торговые точки продолжат работать в обычном режиме, сохраняя прежний уровень обслуживания.