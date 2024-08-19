Украинский лидер Владимир Зеленский не решился бы на атаку на Курскую область, если бы США не поручили ему это сделать. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Никогда бы Зеленский не решился на атаку на Курскую область, если бы ему не поручили США», — заявил Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. В своем комментарии глава МИД отметил, что всем прекрасно понятно, что Зеленский никогда бы не решился на такие действия самостоятельно, несмотря на его «хвастливые заявления» о создании буферной зоны и нанесении ущерба российскому государству.
6 августа ВСУ атаковали позиции России в приграничных районах Курской области, в результате чего обстановка в регионе была признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. В данный момент продолжается операция по уничтожению украинских военных. Из девяти приграничных районов Курской области было отселено более 121 тысячи человек, сообщает «Национальная служба новостей». В то же время жители, волонтеры, активисты и депутаты городского округа Химки отправили в Курскую область более трех тонн гуманитарного груза, включая медикаменты, продукты, одежду и средства гигиены, как передает 360.ru.
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