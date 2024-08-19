Артиста Юрия Гальцева из Кургана объявили в розыск из-за долгов

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Гальцев Юрий. Курган, гальцев юрий
Приставы ищут Юрия Гальцева из-за долгов его ресторана Фото:

Судебные приставы ведут поиски известного курганского артиста Юрия Гальцева из-за значительного долга его компании. Фирма комика задолжала за аренду арт-кафе в Санкт-Петербурге более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Компания Гальцева не выплачивала аренду в течение десяти месяцев, что привело к долгу в размере 1 миллион 260 тысяч рублей, к которому добавилась неустойка в 376 тысяч», — сообщает источник SHOT. После судебного разбирательства с компанией «Сатурн ВМ», которая выиграла дело, было постановлено ликвидировать фирму комика.

Ликвидация фирмы Гальцева произошла не только из-за долгов, но и вследствие решения ФНС, вызванного недостоверным адресом, указанным в документах компании. Кроме того, у самого Юрия Гальцева также имеются налоговые проблемы, включая долг в размере 77,5 тысячи рублей и штраф за неуплату налогов.

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Судебные приставы ведут поиски известного курганского артиста Юрия Гальцева из-за значительного долга его компании. Фирма комика задолжала за аренду арт-кафе в Санкт-Петербурге более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Компания Гальцева не выплачивала аренду в течение десяти месяцев, что привело к долгу в размере 1 миллион 260 тысяч рублей, к которому добавилась неустойка в 376 тысяч», — сообщает источник SHOT. После судебного разбирательства с компанией «Сатурн ВМ», которая выиграла дело, было постановлено ликвидировать фирму комика. Ликвидация фирмы Гальцева произошла не только из-за долгов, но и вследствие решения ФНС, вызванного недостоверным адресом, указанным в документах компании. Кроме того, у самого Юрия Гальцева также имеются налоговые проблемы, включая долг в размере 77,5 тысячи рублей и штраф за неуплату налогов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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