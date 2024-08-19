Артиста Юрия Гальцева из Кургана объявили в розыск из-за долгов

Судебные приставы ведут поиски известного курганского артиста Юрия Гальцева из-за значительного долга его компании. Фирма комика задолжала за аренду арт-кафе в Санкт-Петербурге более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Компания Гальцева не выплачивала аренду в течение десяти месяцев, что привело к долгу в размере 1 миллион 260 тысяч рублей, к которому добавилась неустойка в 376 тысяч», — сообщает источник SHOT. После судебного разбирательства с компанией «Сатурн ВМ», которая выиграла дело, было постановлено ликвидировать фирму комика.
Ликвидация фирмы Гальцева произошла не только из-за долгов, но и вследствие решения ФНС, вызванного недостоверным адресом, указанным в документах компании. Кроме того, у самого Юрия Гальцева также имеются налоговые проблемы, включая долг в размере 77,5 тысячи рублей и штраф за неуплату налогов.
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