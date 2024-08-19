Лавров заявил о невозможности переговоров с Киевом после вторжения под Курск. Видео

19 августа 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что Россия не будет проводить мирные переговоры с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Речи о мирных переговорах с Украиной после вторжения ВСУ в Курскую область не может быть. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, добавив, что президент РФ Владимир Путин позже даст оценку этой ситуации. «Президент [России] об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может», — заявил Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в telegram-канале. Он добавил, что Владимир Путин говорил об оценке ситуации с нападением ВСУ, которая будет дана позже. При этом он подтвердил позицию, что переговоры с Киевом не могут быть возобновлены. Лавров также назвал слухами информацию о возможных контактах для установления переговорного процесса с Украиной. Министр подчеркнул, что сообщения о контактах между Москвой и Киевом при посредничестве Катара и Турции связаны с конференцией в Швейцарии. Сергей Лавров указал, что подходы конференции в Швейцарии по Украине представляют собой ультиматум для продвижения «формулы [президента Украины Владимира] Зеленского», что неприемлемо для РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Речи о мирных переговорах с Украиной после вторжения ВСУ в Курскую область не может быть. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, добавив, что президент РФ Владимир Путин позже даст оценку этой ситуации. «Президент [России] об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может», — заявил Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в telegram-канале. Он добавил, что Владимир Путин говорил об оценке ситуации с нападением ВСУ, которая будет дана позже. При этом он подтвердил позицию, что переговоры с Киевом не могут быть возобновлены. Лавров также назвал слухами информацию о возможных контактах для установления переговорного процесса с Украиной. Министр подчеркнул, что сообщения о контактах между Москвой и Киевом при посредничестве Катара и Турции связаны с конференцией в Швейцарии. Сергей Лавров указал, что подходы конференции в Швейцарии по Украине представляют собой ультиматум для продвижения «формулы [президента Украины Владимира] Зеленского», что неприемлемо для РФ.