Челябинская бизнес-леди собирается расширить землю вокруг ТЦ на северо-западе. Скрин

Челябинцы обсудят увеличение участка вокруг ТЦ на северо-западе

19 августа 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Земля находится в зоне многофункциональной деловой застройки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская бизнес-леди Елена Симонова планирует увеличить земельный участок под уже построенным торгово-сервисным центром на проспекте Победы. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в Челябинске с 16 августа по 13 сентября, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (торгово-сервисный центр) с целью образования земельного участка путем перераспределения земельного участка и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Объект расположен по проспекту Победы в Курчатовском районе Челябинска. Слушания по проекту пройдут с 16 августа по 13 сентября», — сообщается на сайте. Площадь вокруг торгово-сервисного центра, где расположен в том числе и автосервис, планируется увеличить на 5% до 7 тысяч 197 квадратных метров. Земля находится в зоне многофункциональной деловой застройки. Согласно сервису «Сбис» предприниматель Елена Симонова является учредителем двух компаний в Челябинске. Она основала ООО «Мир увлечений» и ООО «Скат». В 2021 году суммарная выручка всех компаний, учитывая доли владения, составила 105 млн 372 тысяч рублей. Основной род деятельности бизнес-леди — торговля автотранспортными средствами. Площадь участка сейчас составляет 6 тысяч 645 квадратных метров Скрин: кадастровая карта г. Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская бизнес-леди Елена Симонова планирует увеличить земельный участок под уже построенным торгово-сервисным центром на проспекте Победы. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в Челябинске с 16 августа по 13 сентября, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (торгово-сервисный центр) с целью образования земельного участка путем перераспределения земельного участка и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Объект расположен по проспекту Победы в Курчатовском районе Челябинска. Слушания по проекту пройдут с 16 августа по 13 сентября», — сообщается на сайте. Площадь вокруг торгово-сервисного центра, где расположен в том числе и автосервис, планируется увеличить на 5% до 7 тысяч 197 квадратных метров. Земля находится в зоне многофункциональной деловой застройки. Согласно сервису «Сбис» предприниматель Елена Симонова является учредителем двух компаний в Челябинске. Она основала ООО «Мир увлечений» и ООО «Скат». В 2021 году суммарная выручка всех компаний, учитывая доли владения, составила 105 млн 372 тысяч рублей. Основной род деятельности бизнес-леди — торговля автотранспортными средствами.