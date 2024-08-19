Челябинская бизнес-леди Елена Симонова планирует увеличить земельный участок под уже построенным торгово-сервисным центром на проспекте Победы. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в Челябинске с 16 августа по 13 сентября, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (торгово-сервисный центр) с целью образования земельного участка путем перераспределения земельного участка и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Объект расположен по проспекту Победы в Курчатовском районе Челябинска. Слушания по проекту пройдут с 16 августа по 13 сентября», — сообщается на сайте.
Площадь вокруг торгово-сервисного центра, где расположен в том числе и автосервис, планируется увеличить на 5% до 7 тысяч 197 квадратных метров. Земля находится в зоне многофункциональной деловой застройки.
Согласно сервису «Сбис» предприниматель Елена Симонова является учредителем двух компаний в Челябинске. Она основала ООО «Мир увлечений» и ООО «Скат». В 2021 году суммарная выручка всех компаний, учитывая доли владения, составила 105 млн 372 тысяч рублей. Основной род деятельности бизнес-леди — торговля автотранспортными средствами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!