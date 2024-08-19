Челябинская бизнес-леди собирается расширить землю вокруг ТЦ на северо-западе. Скрин

Челябинцы обсудят увеличение участка вокруг ТЦ на северо-западе
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Виды Челябинска, торговый центр, город челябинск, челябинский краеведческий музей
Земля находится в зоне многофункциональной деловой застройки Фото:

Челябинская бизнес-леди Елена Симонова планирует увеличить земельный участок под уже построенным торгово-сервисным центром на проспекте Победы. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в Челябинске с 16 августа по 13 сентября, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (торгово-сервисный центр) с целью образования земельного участка путем перераспределения земельного участка и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Объект расположен по проспекту Победы в Курчатовском районе Челябинска. Слушания по проекту пройдут с 16 августа по 13 сентября», — сообщается на сайте.

Площадь вокруг торгово-сервисного центра, где расположен в том числе и автосервис, планируется увеличить на 5% до 7 тысяч 197 квадратных метров. Земля находится в зоне многофункциональной деловой застройки.

Согласно сервису «Сбис» предприниматель Елена Симонова является учредителем двух компаний в Челябинске. Она основала ООО «Мир увлечений» и ООО «Скат». В 2021 году суммарная выручка всех компаний, учитывая доли владения, составила 105 млн 372 тысяч рублей. Основной род деятельности бизнес-леди — торговля автотранспортными средствами.

Площадь участка сейчас составляет 6 тысяч 645 квадратных метров
Площадь участка сейчас составляет 6 тысяч 645 квадратных метров

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Челябинская бизнес-леди Елена Симонова планирует увеличить земельный участок под уже построенным торгово-сервисным центром на проспекте Победы. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в Челябинске с 16 августа по 13 сентября, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (торгово-сервисный центр) с целью образования земельного участка путем перераспределения земельного участка и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Объект расположен по проспекту Победы в Курчатовском районе Челябинска. Слушания по проекту пройдут с 16 августа по 13 сентября», — сообщается на сайте. Площадь вокруг торгово-сервисного центра, где расположен в том числе и автосервис, планируется увеличить на 5% до 7 тысяч 197 квадратных метров. Земля находится в зоне многофункциональной деловой застройки. Согласно сервису «Сбис» предприниматель Елена Симонова является учредителем двух компаний в Челябинске. Она основала ООО «Мир увлечений» и ООО «Скат». В 2021 году суммарная выручка всех компаний, учитывая доли владения, составила 105 млн 372 тысяч рублей. Основной род деятельности бизнес-леди — торговля автотранспортными средствами.
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