В России выявили острую нехватку акушеров-гинекологов и неонатологов

19 августа 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Геннадий Сухих заявил, что дефицит кадров в некоторых медицинских областях составляет до 11,5 тысяч специалистов Фото: Илья Московец © URA.RU В государственных медучреждениях не хватает 1734 неонатологов и 3663 акушеров-гинекологов. Так, с учетом акушерок дефицит кадров составляет до 11,5 тысяч специалистов. Об этом сообщил первый вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Геннадий Сухих. «На данный момент вакантными остаются 3663 ставки акушера-гинеколога для амбулаторной службы и 1734 — врача-неонатолога. С учетом акушерок кадровый дефицит оценивается от 8,5 тысяч до 11,5 тысяч специалистов», — заявил Сухих в ходе конференции Национальной медицинской палаты (НМП), его слова передает РБК. На данный момент в России функционирует 1665 акушерских стационаров, в которых работают 44 тысячи акушеров-гинекологов, 5,6 тысячи неонатологов и 44,6 тысячи акушерок. Кроме того, на конференции был поднят вопрос об отсутствии перинатальных центров в шести субъектах РФ. Костромская и Магаданская области, Камчатский край, Еврейский, Ненецкий и Чукотский автономные округа не имеют таких специализированных медучреждений. Дефицит кадров наблюдается и в сфере технического обслуживания автомобилей. Так, с начала 2024 года он увеличился на 17-30%, при этом на каждую вакансию было подано всего по два резюме, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В государственных медучреждениях не хватает 1734 неонатологов и 3663 акушеров-гинекологов. Так, с учетом акушерок дефицит кадров составляет до 11,5 тысяч специалистов. Об этом сообщил первый вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Геннадий Сухих. «На данный момент вакантными остаются 3663 ставки акушера-гинеколога для амбулаторной службы и 1734 — врача-неонатолога. С учетом акушерок кадровый дефицит оценивается от 8,5 тысяч до 11,5 тысяч специалистов», — заявил Сухих в ходе конференции Национальной медицинской палаты (НМП), его слова передает РБК. На данный момент в России функционирует 1665 акушерских стационаров, в которых работают 44 тысячи акушеров-гинекологов, 5,6 тысячи неонатологов и 44,6 тысячи акушерок. Кроме того, на конференции был поднят вопрос об отсутствии перинатальных центров в шести субъектах РФ. Костромская и Магаданская области, Камчатский край, Еврейский, Ненецкий и Чукотский автономные округа не имеют таких специализированных медучреждений. Дефицит кадров наблюдается и в сфере технического обслуживания автомобилей. Так, с начала 2024 года он увеличился на 17-30%, при этом на каждую вакансию было подано всего по два резюме, передает 360.ru.