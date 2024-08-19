Куда жители ХМАО планируют путешествие в бархатный сезон

В бархатный сезон жители ХМАО планируют на самолете улететь в Сочи, а поездом отправиться в Тюмень. Такие данные сообщили URA.RU аналитики сервиса путешествий «Туту.ру».
«Самым популярным авианаправлением из Нижневартовска и Сургута стали Сочи. Доля пассажиров, купивших туда авиабилет, составила 31,9% и 28,9% соответственно. На поезде жители Югры планируют отправиться в Тюмень. 31% билетов в этот город куплено из Нижневартовска и 16,6% из Сургута», — поделились аналитики данными по путешествия в бархатный сезон.
На самолете вартовчане также собираются улететь в Минеральные Воды (15,6%), Москву (8,4%), Екатеринбург (4,8%) и Уфу (4,6%). Также в топ-10 востребованных авианаправлений вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Махачкала, Тюмень и Челябинск. На поезде в бархатный сезон помимо Тюмени куплено в Екатеринбург 14,2% билетов, в Уфу — 9,6%, в Омск — 9,1% и Челябинск — 5,3%.
У сургутян в планах отправиться на самолете в Москву, Уфу, Махачкалу и Самару. Доля купленных авиабилетов в эти города составила 17,6%, 7,1%, 6,5% и 5,3% соответственно. На поезде сургутяне в бархатный сезон поедут в Екатеринбург — 9,4%, в Ноябрьск — 7,1%, в Пурпе — 6,4% и в Уфу — 5,8%.
Самые дешевые перелеты в бархатный сезон из Сургута и Нижневартовска приходятся на Махачкалу. Билеты на самолет в середине сентября обойдутся туда около семи тысяч рублей.
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