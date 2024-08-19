Политика Власть Глава свердловского минобра Биктуганов заявил, что не уйдет в отставку 20 августа 2024 в 11:16 Размер текста - 17 + Юрий Биктуганов работает в должности с 2011 года Фото: Илья Московец © URA.RU Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что не уйдет в отставку, которую ему предрекают с конца июля. Свой комментарий чиновник дал корреспонденту URA.RU накануне вечером в кулуарах церемонии открытия Международной недели моды U’Fashion в Верхней Пышме. «[Увольняться] не собираюсь, работаю в команде губернатора», — заявил Биктуганов. Несколько недель назад сразу три источника агентства сообщили, что в конце августа Биктуганов перейдет на пост ректора УрГПУ. Ходили слухи, что представлять Биктуганова коллективу вуза будет глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, которого ждут в Екатеринбурге 29 августа. Также обсуждалось, что место Биктуганова займет ректор «Института развития образования» Светлана Тренихина. Биктуганов, в начале августа отметивший 65-летие, возглавляет свердловский минобр с 2011 года (тогда регионом руководил еще Александр Мишарин). До этого Биктуганов недолго поработал зампредом облправительства. Перед церемонией в музее УГМК Юрия Биктуганова особенно заинтересовал Cadillac. У них «один год выпуска», пошутил министр Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что не уйдет в отставку, которую ему предрекают с конца июля. Свой комментарий чиновник дал корреспонденту URA.RU накануне вечером в кулуарах церемонии открытия Международной недели моды U’Fashion в Верхней Пышме. «[Увольняться] не собираюсь, работаю в команде губернатора», — заявил Биктуганов. Несколько недель назад сразу три источника агентства сообщили, что в конце августа Биктуганов перейдет на пост ректора УрГПУ. Ходили слухи, что представлять Биктуганова коллективу вуза будет глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, которого ждут в Екатеринбурге 29 августа. Также обсуждалось, что место Биктуганова займет ректор «Института развития образования» Светлана Тренихина. Биктуганов, в начале августа отметивший 65-летие, возглавляет свердловский минобр с 2011 года (тогда регионом руководил еще Александр Мишарин). До этого Биктуганов недолго поработал зампредом облправительства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям