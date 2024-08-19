Глава свердловского минобра Биктуганов заявил, что не уйдет в отставку

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что не уйдет в отставку, которую ему предрекают с конца июля. Свой комментарий чиновник дал корреспонденту URA.RU накануне вечером в кулуарах церемонии открытия Международной недели моды U’Fashion в Верхней Пышме.
«[Увольняться] не собираюсь, работаю в команде губернатора», — заявил Биктуганов. Несколько недель назад сразу три источника агентства сообщили, что в конце августа Биктуганов перейдет на пост ректора УрГПУ.
Ходили слухи, что представлять Биктуганова коллективу вуза будет глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, которого ждут в Екатеринбурге 29 августа. Также обсуждалось, что место Биктуганова займет ректор «Института развития образования» Светлана Тренихина.
Биктуганов, в начале августа отметивший 65-летие, возглавляет свердловский минобр с 2011 года (тогда регионом руководил еще Александр Мишарин). До этого Биктуганов недолго поработал зампредом облправительства.
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