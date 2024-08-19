19 августа 2024

Глава свердловского минобра Биктуганов заявил, что не уйдет в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал регионального этапа всероссийской телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Екатеринбург, биктуганов юрий
Юрий Биктуганов работает в должности с 2011 года Фото:

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что не уйдет в отставку, которую ему предрекают с конца июля. Свой комментарий чиновник дал корреспонденту URA.RU накануне вечером в кулуарах церемонии открытия Международной недели моды U’Fashion в Верхней Пышме.

«[Увольняться] не собираюсь, работаю в команде губернатора», — заявил Биктуганов. Несколько недель назад сразу три источника агентства сообщили, что в конце августа Биктуганов перейдет на пост ректора УрГПУ.

Ходили слухи, что представлять Биктуганова коллективу вуза будет глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, которого ждут в Екатеринбурге 29 августа. Также обсуждалось, что место Биктуганова займет ректор «Института развития образования» Светлана Тренихина.

Биктуганов, в начале августа отметивший 65-летие, возглавляет свердловский минобр с 2011 года (тогда регионом руководил еще Александр Мишарин). До этого Биктуганов недолго поработал зампредом облправительства.

Перед церемонией в музее УГМК Юрия Биктуганова особенно заинтересовал Cadillac. У них «один год выпуска», пошутил министр
Перед церемонией в музее УГМК Юрия Биктуганова особенно заинтересовал Cadillac. У них «один год выпуска», пошутил министр
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Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что не уйдет в отставку, которую ему предрекают с конца июля. Свой комментарий чиновник дал корреспонденту URA.RU накануне вечером в кулуарах церемонии открытия Международной недели моды U’Fashion в Верхней Пышме. «[Увольняться] не собираюсь, работаю в команде губернатора», — заявил Биктуганов. Несколько недель назад сразу три источника агентства сообщили, что в конце августа Биктуганов перейдет на пост ректора УрГПУ. Ходили слухи, что представлять Биктуганова коллективу вуза будет глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, которого ждут в Екатеринбурге 29 августа. Также обсуждалось, что место Биктуганова займет ректор «Института развития образования» Светлана Тренихина. Биктуганов, в начале августа отметивший 65-летие, возглавляет свердловский минобр с 2011 года (тогда регионом руководил еще Александр Мишарин). До этого Биктуганов недолго поработал зампредом облправительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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