Свердловский министр-старожил уходит в отставку ради давней мечты

Министр образования Свердловской области Биктуганов возглавит УрГПУ

29 июля 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Юрий Биктуганов возглавляет минобр с 2011 года Фото: Илья Московец © URA.RU Глава свердловского минобра Юрий Биктуганов покинет свой пост. Соответствующее решение «оформлено на 99,9%», сообщил URA.RU информированный источник в структурах региональной власти. «Последний рабочий день у Биктуганова будет 26 августа», — уточнил собеседник. По его данным, Биктуганов возглавит Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), о чем давно грезил. По словам другого источника, в УрГПУ под Биктуганова даже перепишут устав: чтобы ректор не избирался, а назначался прямым указом сверху. По одной из версий, представлять Биктуганова коллективу прилетит глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Третий источник URA.RU поделился, что с собой в вуз Биктуганов, скорее всего, заберет заместителя Юрия Зеленова. Широкой аудитории он известен как чиновник, в 2022-м просивший учителей хвалить губернатора Евгения Куйвашева в соцсетях в разгар его предвыборной кампании (впрочем, в кулуарах тогда сплетничали, что Зеленов просто согласился принять на себя удар). В команде Биктуганова Зеленов сейчас отвечает за профессиональное образование. Наиболее вероятным сменщиком Биктуганова называют Светлану Тренихину — ректора «Института развития образования». Ее сейчас заводят на освободившуюся недавно позицию первого замминистра — с подачи замгубернатора Павла Крекова. Активные слухи об отставке Юрия Биктуганова ходили с начала 2023 года — когда обсуждалось объединение УрГПУ с Российским государственным профессионально-педагогическим университетом (РГППУ). Он рассматривался как руководитель объединенной структуры. Реформа замедлилась, и сейчас речи о такой конфигурации пока не идет, знает один из собеседников URA.RU. Биктуганов возглавляет свердловский минобр с 2011 года (тогда регионом руководил еще Александр Мишарин), до этого Биктуганов недолго поработал зампредом облправительства. На звонок корреспондента он к моменту публикации не ответил. Чиновнику направлен вопрос в мессенджере, его коммнтаb будет опубликована, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава свердловского минобра Юрий Биктуганов покинет свой пост. Соответствующее решение «оформлено на 99,9%», сообщил URA.RU информированный источник в структурах региональной власти. «Последний рабочий день у Биктуганова будет 26 августа», — уточнил собеседник. По его данным, Биктуганов возглавит Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), о чем давно грезил. По словам другого источника, в УрГПУ под Биктуганова даже перепишут устав: чтобы ректор не избирался, а назначался прямым указом сверху. По одной из версий, представлять Биктуганова коллективу прилетит глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Третий источник URA.RU поделился, что с собой в вуз Биктуганов, скорее всего, заберет заместителя Юрия Зеленова. Широкой аудитории он известен как чиновник, в 2022-м просивший учителей хвалить губернатора Евгения Куйвашева в соцсетях в разгар его предвыборной кампании (впрочем, в кулуарах тогда сплетничали, что Зеленов просто согласился принять на себя удар). В команде Биктуганова Зеленов сейчас отвечает за профессиональное образование. Наиболее вероятным сменщиком Биктуганова называют Светлану Тренихину — ректора «Института развития образования». Ее сейчас заводят на освободившуюся недавно позицию первого замминистра — с подачи замгубернатора Павла Крекова. Активные слухи об отставке Юрия Биктуганова ходили с начала 2023 года — когда обсуждалось объединение УрГПУ с Российским государственным профессионально-педагогическим университетом (РГППУ). Он рассматривался как руководитель объединенной структуры. Реформа замедлилась, и сейчас речи о такой конфигурации пока не идет, знает один из собеседников URA.RU. Биктуганов возглавляет свердловский минобр с 2011 года (тогда регионом руководил еще Александр Мишарин), до этого Биктуганов недолго поработал зампредом облправительства. На звонок корреспондента он к моменту публикации не ответил. Чиновнику направлен вопрос в мессенджере, его коммнтаb будет опубликована, как только поступит.