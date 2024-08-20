Алаудинов: бои в Курской области продлятся 2-3 месяца и завершат СВО

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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, алаудинов апти
Спецоперация завершится через два-три месяца, заявил Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Через два-три месяца завершатся боевые действия на курском направлении, а так же спецоперация в целом. Такое мнение высказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО», — сказал Алаудинов в интервью журналисту Лу Юйгуану, передает ТАСС.

Российская армия продолжает оказывать сопротивление ВСУ в курском приграничье. В медицинских службах заявили, что в результате атак украинских сил в регионе погибли 17 местных жителей и еще 140 пострадали. Ранее Алаудинов сообщил, что ВС РФ остановили наступление украинских боевиков в Суджанском районе Курской области, передает 360.ru.

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Через два-три месяца завершатся боевые действия на курском направлении, а так же спецоперация в целом. Такое мнение высказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. «Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО», — сказал Алаудинов в интервью журналисту Лу Юйгуану, передает ТАСС. Российская армия продолжает оказывать сопротивление ВСУ в курском приграничье. В медицинских службах заявили, что в результате атак украинских сил в регионе погибли 17 местных жителей и еще 140 пострадали. Ранее Алаудинов сообщил, что ВС РФ остановили наступление украинских боевиков в Суджанском районе Курской области, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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