Алаудинов: бои в Курской области продлятся 2-3 месяца и завершат СВО

Через два-три месяца завершатся боевые действия на курском направлении, а так же спецоперация в целом. Такое мнение высказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО», — сказал Алаудинов в интервью журналисту Лу Юйгуану, передает ТАСС.
Российская армия продолжает оказывать сопротивление ВСУ в курском приграничье. В медицинских службах заявили, что в результате атак украинских сил в регионе погибли 17 местных жителей и еще 140 пострадали. Ранее Алаудинов сообщил, что ВС РФ остановили наступление украинских боевиков в Суджанском районе Курской области, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.