Жительница Кургана не смогла лишиться восстановленной девственности

20 августа 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

В Кургане операции по восстановлению девственности стоят до 13600 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане жительница Кургана столкнулась с проблемой после гименопластики — восстановления девственности. После операции ей пришлось вновь обращаться к врачам, чтобы они сняли швы. Запланированный результат не удался в силу возраста семейной пары. Об этом URA.RU рассказала медик, работающая в кабинете гинеколога. В больницу с просьбой сделать пластическую операцию обратилась семейная пара. Женщина решила исполнить мечту мужа. «Пластическая операция делалась рожавшей пациентке старше 45 лет. При этом остатков девственной плевы уже не было. Решили просто зашить нитками. Однако в нужный момент запланированным образом порвать нитки не удалось», — пояснила медик. Женщина снова обратилась к врачам и те удалили шовный материал. Врачи отмечают, что операции по восстановлению девственности просты. Они популярны среди молодых женщин, у которых нет детей. При этом чаще всего обращаются девушки из азиатских стран накануне свадьбы. Стоимость услуги колеблется от 6900 до 13600 рублей. Делают гименопластику в семи клиниках Кургана, в том числе и государственных больницах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане жительница Кургана столкнулась с проблемой после гименопластики — восстановления девственности. После операции ей пришлось вновь обращаться к врачам, чтобы они сняли швы. Запланированный результат не удался в силу возраста семейной пары. Об этом URA.RU рассказала медик, работающая в кабинете гинеколога. В больницу с просьбой сделать пластическую операцию обратилась семейная пара. Женщина решила исполнить мечту мужа. «Пластическая операция делалась рожавшей пациентке старше 45 лет. При этом остатков девственной плевы уже не было. Решили просто зашить нитками. Однако в нужный момент запланированным образом порвать нитки не удалось», — пояснила медик. Женщина снова обратилась к врачам и те удалили шовный материал. Врачи отмечают, что операции по восстановлению девственности просты. Они популярны среди молодых женщин, у которых нет детей. При этом чаще всего обращаются девушки из азиатских стран накануне свадьбы. Стоимость услуги колеблется от 6900 до 13600 рублей. Делают гименопластику в семи клиниках Кургана, в том числе и государственных больницах.