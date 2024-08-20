Командир «Ахмата»: среди иностранных наемников ВСУ есть военнослужащие НАТО

Среди иностранных наемников ВСУ в Курской области есть военные НАТО, сообщил командир «Ахмата» Апти Алаудинов
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Среди иностранных наемников ВСУ в Курской области есть военные НАТО. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Среди иностранных наемников, вошедших в Курскую область, есть непосредственно военнослужащие подразделений НАТО», — сообщили в РИА Новости. Они ссылаются на Апти Алаудинова.
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