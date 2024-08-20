Командир «Ахмата»: среди иностранных наемников ВСУ есть военнослужащие НАТО

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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, алаудинов апти
Среди иностранных наемников ВСУ в Курской области есть военные НАТО, сообщил командир «Ахмата» Апти Алаудинов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Среди иностранных наемников ВСУ в Курской области есть военные НАТО. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Среди иностранных наемников, вошедших в Курскую область, есть непосредственно военнослужащие подразделений НАТО», — сообщили в РИА Новости. Они ссылаются на Апти Алаудинова.

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Среди иностранных наемников ВСУ в Курской области есть военные НАТО. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Среди иностранных наемников, вошедших в Курскую область, есть непосредственно военнослужащие подразделений НАТО», — сообщили в РИА Новости. Они ссылаются на Апти Алаудинова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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