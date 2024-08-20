Свердловский юрист обвинил полицию в волоките и написал Бастрыкину

Юрист из Каменска-Уральского Барсуков обвинил полицию в волоките

20 августа 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

В феврале 2024-го истечет срок давности по делу о поджоге (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Урале полицейских обвинили в насилии над подростками Юрист из Каменска-Уральского (Свердловская область) Сергей Барсуков написал обращение главе СКР Александру Бастрыкину и попросил того вмешаться в расследование дела о поджоге своего авто, которое якобы тормозят в местной полиции. Он заявил, что машину могли поджечь из мести сами стражи порядка. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. «По факту поджога моего автомобиля 8 февраля 2019 года следственным отделом МО МВД России „Каменск-Уральский“ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ. Данное дело никак не расследуется, волокитится и сводится на нет, требования прокурора по моим жалобам не исполняются. Через несколько месяцев выйдет срок давности для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности», — написал Барсуков. Поджог, о котором идет речь, случился в ноябре 2018 года. В тот период юрист как раз работал по резонансному делу: он защищал парня и девушку 17 и 15 лет, которых местная полиция подозревала в краже банковской карты, но, не имея достаточных доказательств, выбивала признание силой. По словам подростков, их били подушкой со спрятанным в ней тяжелым предметом, вывозили в лес, парня заставляли копать себе могилу, а у девочки интересовались, девственница ли она. Барсукову не просто удалось отстоять невиновность ребят, но в итоге четверо полицейских лишились погон и были осуждены. Именно в те дни у Барсукова и сгорела машина. Поздним вечером, когда он работал в офисе, неизвестные подожгли Nissan X-Trail, автомобиль сгорел. Ущерб составил 500 тысяч рублей, было возбуждено дело, которое за 5,5 лет, по словам юриста, не сдвинулось с мертвой точки. Он подозревает, что поджог мог быть устроен с подачи стражей порядка, которые хотели отомстить за его рвение. «В совершении данного преступления подозреваю сотрудников МО МВД России „Каменск-Уральский“. <…> Прошу вашего непосредственного вмешательства в данное дело, направив его для тщательного изучения и расследования в СУ СКР по Свердловской области», — написал Бастрыкину Барсуков. «Критика в адрес полиции Каменска-Уральского не соответствует действительности. На данный момент в рамках расследования уголовного дела проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к поджогу», — прокомментировали ситуацию в полиции Каменска-Уральского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юрист из Каменска-Уральского (Свердловская область) Сергей Барсуков написал обращение главе СКР Александру Бастрыкину и попросил того вмешаться в расследование дела о поджоге своего авто, которое якобы тормозят в местной полиции. Он заявил, что машину могли поджечь из мести сами стражи порядка. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. «По факту поджога моего автомобиля 8 февраля 2019 года следственным отделом МО МВД России „Каменск-Уральский“ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ. Данное дело никак не расследуется, волокитится и сводится на нет, требования прокурора по моим жалобам не исполняются. Через несколько месяцев выйдет срок давности для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности», — написал Барсуков. Поджог, о котором идет речь, случился в ноябре 2018 года. В тот период юрист как раз работал по резонансному делу: он защищал парня и девушку 17 и 15 лет, которых местная полиция подозревала в краже банковской карты, но, не имея достаточных доказательств, выбивала признание силой. По словам подростков, их били подушкой со спрятанным в ней тяжелым предметом, вывозили в лес, парня заставляли копать себе могилу, а у девочки интересовались, девственница ли она. Барсукову не просто удалось отстоять невиновность ребят, но в итоге четверо полицейских лишились погон и были осуждены. Именно в те дни у Барсукова и сгорела машина. Поздним вечером, когда он работал в офисе, неизвестные подожгли Nissan X-Trail, автомобиль сгорел. Ущерб составил 500 тысяч рублей, было возбуждено дело, которое за 5,5 лет, по словам юриста, не сдвинулось с мертвой точки. Он подозревает, что поджог мог быть устроен с подачи стражей порядка, которые хотели отомстить за его рвение. «В совершении данного преступления подозреваю сотрудников МО МВД России „Каменск-Уральский“. <…> Прошу вашего непосредственного вмешательства в данное дело, направив его для тщательного изучения и расследования в СУ СКР по Свердловской области», — написал Бастрыкину Барсуков. «Критика в адрес полиции Каменска-Уральского не соответствует действительности. На данный момент в рамках расследования уголовного дела проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к поджогу», — прокомментировали ситуацию в полиции Каменска-Уральского.