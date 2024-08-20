Курганская область опередила Урал по инфляции: что взлетело в цене

В Курганской области инфляция выросла до 8,16%

В Кургане подорожали сыры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В июле Курганская область отметила ускорение годовой инфляции до 8,16%, что выше среднего показателя по Уральскому федеральному округу и ниже общероссийского уровня. Основной причиной стало повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и перенос возросших издержек производителями на конечные цены. Об этом URA.RU сообщили в курганском отделении Центробанка.

Цены на продовольственные товары продемонстрировали рост до 8,71%, что связано с увеличением расходов производителей на логистику и оплату труда. «Увеличились издержки производителей и переработчиков молочной продукции, в том числе на обслуживание и обновление оборудования, логистику и оплату труда. Это привело к тому, что в июле молоко и продукты его переработки дорожали сильнее, чем в предыдущем месяце. В частности, цены на сливочное масло, сыр и питьевое молоко в годовом сопоставлении выросли больше, чем в июне», — отмечают в ЦБ.

В секторе непродовольственных товаров наблюдается замедление роста цен до 7,37%, что может быть обусловлено расширением предложения новых автомобилей и укреплением рубля. Стоимость услуг увеличилась на 8,44%, что в основном вызвано индексацией тарифов ЖКХ и ростом цен на авиабилеты из-за высокого спроса на внутренние путешествия.

На федеральном уровне инфляция достигла 9,13%, что объясняется повышением коммунальных тарифов и ростом цен на нефтепродукты. Для стабилизации ситуации эксперты видят необходимость в дополнительном ужесточении денежно-кредитных условий.