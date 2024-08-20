Министр обороны определил ответственных за безопасность на приграничных территориях

В Минобороны РФ назначили ответственных по вопросам безопасности на приграничных территориях. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров будет отвечать за вопросы военной безопасности на приграничных территориях», — заявил Белоусов, его слова приводит РИА Новости. Евкуров находится непосредственно в Курской области. Андрей Булыга будет отвечать за материально-техническое обеспечение, транспорт и взаимодействие с гражданскими властями в случае эвакуации граждан.
За военно-техническое обеспечение отвечает замминистра Алексей Криворучко, за инженерное обустройство и строительство — Павел Фрадков, за межведомственное взаимодействие и координацию — Олег Савельев. Начальник главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин курирует медицинское обеспечение. За защиту от атак дронов и других средств нападения отвечают представитель Генштаба и командующие группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск».
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