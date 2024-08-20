В Госдуме объяснили, почему не приняли закон о выплатах россиянам за долгий брак

Депутат Нилов: выплаты за брак в РФ не были приняты, ведь они есть в регионах

20 августа 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

В ряде регионов РФ действуют выплаты за долгий брак, подчеркнул депутат Ярослав Нилов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России не поддержали на федеральном уровне законопроект о выплатах россиянам за вступление в брак и за продолжительность семейной жизни. Причина заключается в том, что в ряде регионов данная практика уже действует и нет причин выводить ее на федеральный уровень. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Правительство не поддержало [инициативу о поощрении россиян за вступление и продолжительность брака], и в том числе было указано на то, что в регионах эта мера действует. Да, действительно, в регионах такие меры поддержки есть», — отметил депутат Нилов в беседе с RT. Он уточнил, что в тех регионах, где бюджет позволяет, такая поощрительная инициатива действует. В ряде других территорий же, попросту нет возможности выделять средства, уточнил депутат. Ранее в Госдуме депутаты разрабатывали законопроект о поощрении граждан за вступление в брак и его продолжительность. Соответствующий документ был внесен в Госдуму еще в январе 2024 года. Текущий год объявлен в России Годом семьи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России не поддержали на федеральном уровне законопроект о выплатах россиянам за вступление в брак и за продолжительность семейной жизни. Причина заключается в том, что в ряде регионов данная практика уже действует и нет причин выводить ее на федеральный уровень. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Правительство не поддержало [инициативу о поощрении россиян за вступление и продолжительность брака], и в том числе было указано на то, что в регионах эта мера действует. Да, действительно, в регионах такие меры поддержки есть», — отметил депутат Нилов в беседе с RT. Он уточнил, что в тех регионах, где бюджет позволяет, такая поощрительная инициатива действует. В ряде других территорий же, попросту нет возможности выделять средства, уточнил депутат. Ранее в Госдуме депутаты разрабатывали законопроект о поощрении граждан за вступление в брак и его продолжительность. Соответствующий документ был внесен в Госдуму еще в январе 2024 года. Текущий год объявлен в России Годом семьи.