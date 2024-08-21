Боец спецназа Росгвардии рассказал о главной цели ВСУ под Волчанском

Боец спецназа Росгвардии: главная цель ВСУ под Волчанском — расчеты FPV-дронов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трофейная техника. Верхняя Пышма, fpv дрон, дрон-камикадзе
Главной целью ВСУ являются расчеты российских FPV-дронов, сообщил командир Росгвардии Альп Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главной целью ВСУ являются расчеты российских FPV-дронов, потому что даже два таких расчета могут остановить несколько батальонов. Об этом заявил командир расчета БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии с позывным Альп.

«Как только ВСУ находят расчеты FPV, они сметают все на своем пути, поскольку это сейчас для них приоритетная цель. И неслучайно. К примеру, два хорошо обученных расчета способны остановить наступление пары батальонов», — сообщил Альп в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что сейчас идет битва технологий и дронов.

Альп отметил, что в лесопосадке под Волчанском (Харьковская область) расположились тысячи бойцов ВСУ. Приоритетной задачей для ВС РФ являются расчеты БПЛА, опорные пункты и блиндажи, а также наводка авиации и корректировка артиллерии.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что артиллерия ВС РФ уничтожила расчет FPV-дронов ВСУ между населенными пунктами Верхнекаменское и Белогоровка в республике. Его слова передает MK.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главной целью ВСУ являются расчеты российских FPV-дронов, потому что даже два таких расчета могут остановить несколько батальонов. Об этом заявил командир расчета БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии с позывным Альп. «Как только ВСУ находят расчеты FPV, они сметают все на своем пути, поскольку это сейчас для них приоритетная цель. И неслучайно. К примеру, два хорошо обученных расчета способны остановить наступление пары батальонов», — сообщил Альп в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что сейчас идет битва технологий и дронов. Альп отметил, что в лесопосадке под Волчанском (Харьковская область) расположились тысячи бойцов ВСУ. Приоритетной задачей для ВС РФ являются расчеты БПЛА, опорные пункты и блиндажи, а также наводка авиации и корректировка артиллерии. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что артиллерия ВС РФ уничтожила расчет FPV-дронов ВСУ между населенными пунктами Верхнекаменское и Белогоровка в республике. Его слова передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...