Боец спецназа Росгвардии рассказал о главной цели ВСУ под Волчанском

Боец спецназа Росгвардии: главная цель ВСУ под Волчанском — расчеты FPV-дронов

Главной целью ВСУ являются расчеты российских FPV-дронов, сообщил командир Росгвардии Альп Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Главной целью ВСУ являются расчеты российских FPV-дронов, потому что даже два таких расчета могут остановить несколько батальонов. Об этом заявил командир расчета БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии с позывным Альп.

«Как только ВСУ находят расчеты FPV, они сметают все на своем пути, поскольку это сейчас для них приоритетная цель. И неслучайно. К примеру, два хорошо обученных расчета способны остановить наступление пары батальонов», — сообщил Альп в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что сейчас идет битва технологий и дронов.

Альп отметил, что в лесопосадке под Волчанском (Харьковская область) расположились тысячи бойцов ВСУ. Приоритетной задачей для ВС РФ являются расчеты БПЛА, опорные пункты и блиндажи, а также наводка авиации и корректировка артиллерии.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что артиллерия ВС РФ уничтожила расчет FPV-дронов ВСУ между населенными пунктами Верхнекаменское и Белогоровка в республике. Его слова передает MK.RU .