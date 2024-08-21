Российские военные взяли в плен 18 солдат ВСУ под Курском

В Курской области у деревни Спальное российские морпехи 810-й бригады Черноморского флота захватили в плен 18 штурмовиков ВСУ. Об этом сообщает представитель российского силового ведомства.
«Морпехи из 810-й бригады у населенного пункта Спальное Курской области взяли в плен группу из 18 украинских штурмовиков», — передает РИА Новости информацию от источника. Отмечается, что пленные принадлежали 22-й отдельной механизированной бригаде украинской армии.
Ранее из этой же бригады ВСУ были взяты в плен 19 бойцов. Это произошло у села Ольговка под Курском, передает «Национальная служба новостей». Также командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что военные армии Украины стали чаще сдаваться в плен в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.