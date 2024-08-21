Российские военные взяли в плен 18 солдат ВСУ под Курском

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Морпехи РФ взяли в плен группу ВСУ у деревни Спальное Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области у деревни Спальное российские морпехи 810-й бригады Черноморского флота захватили в плен 18 штурмовиков ВСУ. Об этом сообщает представитель российского силового ведомства.

«Морпехи из 810-й бригады у населенного пункта Спальное Курской области взяли в плен группу из 18 украинских штурмовиков», — передает РИА Новости информацию от источника. Отмечается, что пленные принадлежали 22-й отдельной механизированной бригаде украинской армии.

Ранее из этой же бригады ВСУ были взяты в плен 19 бойцов. Это произошло у села Ольговка под Курском, передает «Национальная служба новостей». Также командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что военные армии Украины стали чаще сдаваться в плен в регионе.

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В Курской области у деревни Спальное российские морпехи 810-й бригады Черноморского флота захватили в плен 18 штурмовиков ВСУ. Об этом сообщает представитель российского силового ведомства. «Морпехи из 810-й бригады у населенного пункта Спальное Курской области взяли в плен группу из 18 украинских штурмовиков», — передает РИА Новости информацию от источника. Отмечается, что пленные принадлежали 22-й отдельной механизированной бригаде украинской армии. Ранее из этой же бригады ВСУ были взяты в плен 19 бойцов. Это произошло у села Ольговка под Курском, передает «Национальная служба новостей». Также командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что военные армии Украины стали чаще сдаваться в плен в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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