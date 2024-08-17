Алаудинов: солдаты ВСУ стали активно сдаваться в плен в Курской области

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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, алаудинов апти
Спецназ «Ахмат» и смежные подразделения берут пленных солдат ВСУ, сообщил командир «Ахмата» Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Бойцы ВСУ начали активно сдаваться в плен на всех участках Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов.

«Мы [бойцы спецназа „Ахмат“ и смежные подразделения] планомерно уничтожаем противника. На каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — сообщил Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости.

Ранее Алаудинов рассказал об истощении ВСУ в Курской области. По его словам, ВС РФ «выжигает» технику Украины, понемногу истощая ее резервы.

Также командир «Ахмата» заявил о взятии шести украинских солдат в плен под Курском. Среди них оказался боевик «Азова» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен).

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Бойцы ВСУ начали активно сдаваться в плен на всех участках Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов. «Мы [бойцы спецназа „Ахмат“ и смежные подразделения] планомерно уничтожаем противника. На каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — сообщил Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости. Ранее Алаудинов рассказал об истощении ВСУ в Курской области. По его словам, ВС РФ «выжигает» технику Украины, понемногу истощая ее резервы. Также командир «Ахмата» заявил о взятии шести украинских солдат в плен под Курском. Среди них оказался боевик «Азова» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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