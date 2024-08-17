Армия и оружие Алаудинов: солдаты ВСУ стали активно сдаваться в плен в Курской области 17 августа 2024 в 15:21 Размер текста - 17 + Спецназ «Ахмат» и смежные подразделения берут пленных солдат ВСУ, сообщил командир «Ахмата» Апти Алаудинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Бойцы ВСУ начали активно сдаваться в плен на всех участках Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов. «Мы [бойцы спецназа „Ахмат“ и смежные подразделения] планомерно уничтожаем противника. На каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — сообщил Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости. Ранее Алаудинов рассказал об истощении ВСУ в Курской области. По его словам, ВС РФ «выжигает» технику Украины, понемногу истощая ее резервы. Также командир «Ахмата» заявил о взятии шести украинских солдат в плен под Курском. Среди них оказался боевик «Азова» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бойцы ВСУ начали активно сдаваться в плен на всех участках Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов. «Мы [бойцы спецназа „Ахмат“ и смежные подразделения] планомерно уничтожаем противника. На каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — сообщил Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости. Ранее Алаудинов рассказал об истощении ВСУ в Курской области. По его словам, ВС РФ «выжигает» технику Украины, понемногу истощая ее резервы. Также командир «Ахмата» заявил о взятии шести украинских солдат в плен под Курском. Среди них оказался боевик «Азова» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям