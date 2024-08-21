Новый четырехполосный участок исключит смертность от лобовых столкновений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участок трассы М-5 между Челябинском и Миассом 21 августа официально перевели полностью в четырехполосное исполнение. Старт движения руководитель «Росавтодора» Роман Новиков поручил дать главе Упрдор «Южный Урал» Владимиру Муравьеву. Торжественное открытие состоялось после выступления губернатора Алексея Текслера, передает корреспондент URA.RU с места события.

«С опережением на три месяца докладываю о готовности объекта к открытию движения. Проделана серьезная работа по расширению участка трассы в непростых погодных и геологических условиях. Прошу разрешить открыть движение по этой дороге», — обратился Муравьев к Новикову.

После своей речи Владимир Муравьев попросил Новикова дать старт движению на реконструированном участке трассы. Он прошел под звук гудящих КАМАЗов, которые проехались с флагами России. Открыть участок трассы от лица полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева также приехал федеральный инспектор Денис Чернятьев. От «Росавтодора» прибыл замруководителя агентства Андрей Самарьянов. Губернатор Текслер на церемонии выразил благодарность всем участникам строительства.

В честь перевода важного для развития экономики и безопасности региона участка на 1785 километре установили верстовой столб. Памятник, изготовленный каслинскими мастерами вручную, совместно оценили губернатор, министр транспорта региона, начальник ГАИ и представители дорожного агентства.

«Действительно, сейчас комфорт, удобство и в первую очередь безопасность — это все то, что напрямую связано с запуском четырехполосной дороги. Хотел поблагодарить вас: Росавтодор, Министерство транспорта, правительство Российской Федерации за принятые решения. Рассчитываем в 26-м году полностью 60-километровый участок на М-5 завершить», — сказал Алексей Текслер.

Текслер также напомнил о большом количестве планов, связанных с ремонтом дорожных сетей в сторону Кургана и Троицка. Губернатор уточнил, что в этом году ремонт пройдет на более 800 километрах дорог. О безопасности четырехполосного исполнения высказался и Роман Новиков. Он заявил, что такой вариант движения исключает смертность от лобовых столкновений до показателя — ноль. Тем временем, по России обещают расширить трассы в общем на 250 километров за 2024 год.