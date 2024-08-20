20 августа 2024

В Тюмени назвали категории студентов, которые точно получат места в общежитиях

В общежитиях ТюмГУ выделение мест гарантированно восьми категориям студентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Места в общежитиях в дефиците, но есть те, кому он не страшен
Места в общежитиях в дефиците, но есть те, кому он не страшен Фото:

В Тюмени сохраняется проблема с предоставлением мест для студентов в общежитиях университетов. При этом существуют категории, которым гарантируют заселение. О том, кто в них входит, URA.RU рассказали в ТюмГУ.

«В связи с острым дефицитом мест в общежитиях университета разместить всех нуждающихся не представляется возможным. При распределении мест необходимо учитывать требования федерального закона „Об образовании“ и рекомендации Минобрнауки, в которых перечислены категории студентов, которые будут заселены в первоочередном порядке», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГУ.

Всего таких категорий восемь. К ним относятся:

  • сироты и те, кто остался без попечения родителей;
  • дети-инвалиды, инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства;
  • те, кто пострадал от радиационных катастроф, ядерных испытаний, чрезвычайных ситуаций;
  • инвалиды, которые получили травму или заболевание в период прохождения военной службы и ветераны боевых действий;
  • граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту на отдельных воинских должностях;
  • студенты, получившие государственную социальную помощь;
  • участники специальной военной операции, а также их дети;
  • члены молодых семей, имеющих детей.

Как отметили в университете, те обучающиеся, которым комнат в общежитиях не хватило, включаются резервный список. Выделение мест для них осуществляется по мере возможности.

Как ранее писало URA.RU, в Тюмени к 2030 году появится студенческий кампус. Реализация проекта предусматривает строительство четырех гостиниц для обучающихся, что поможет решить проблему с дефицитом мест в существующих общежитиях.

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В Тюмени сохраняется проблема с предоставлением мест для студентов в общежитиях университетов. При этом существуют категории, которым гарантируют заселение. О том, кто в них входит, URA.RU рассказали в ТюмГУ. «В связи с острым дефицитом мест в общежитиях университета разместить всех нуждающихся не представляется возможным. При распределении мест необходимо учитывать требования федерального закона „Об образовании“ и рекомендации Минобрнауки, в которых перечислены категории студентов, которые будут заселены в первоочередном порядке», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГУ. Всего таких категорий восемь. К ним относятся: Как отметили в университете, те обучающиеся, которым комнат в общежитиях не хватило, включаются резервный список. Выделение мест для них осуществляется по мере возможности. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени к 2030 году появится студенческий кампус. Реализация проекта предусматривает строительство четырех гостиниц для обучающихся, что поможет решить проблему с дефицитом мест в существующих общежитиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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