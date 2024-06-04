Тюменский замгубернатора раскрыл подробности мегапроекта межвузовского кампуса

Тюменский замгубернатора пропиарил проект межвузовского кампуса в Москве

05 июня 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Алексей Райдер пропиарил Межвузовский кампус Тюмени перед уральским истеблишментом Фото: Вадим Ахметов Замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер представил проект Межвузовского кампуса мирового уровня на выставке «Россия» на ВДНХ в рамках дней Урало-Сибирского макрорегиона. Он поделился подробностями и деталями мегапроекта, который построят на берегу озера Круглого в Тюмени. «Проект кампуса — это закономерный этап продолжающейся перестройки технологической повестки всего нашего региона. Он спроектирован не в кабинетах чиновников, не во властных коридорах, а прошедший путь открытых общественных обсуждений», — заявил Райдер. По данным, которые представил чиновник, площадь территории кампуса составит 15,6 гектаров. В нем смогут проживать более 5 тысяч студентов. Общая площадь объектов составит 167,3 квадратных метра. В систему зданий межвузовского кампуса войдут центр поддержки и развития талантливой молодежи, учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгерсс центр, спортивный центр, гостиницы для студентов и преподавателей. Тюменская область вошла в 17 регионов по всей России, где построят межвузовские кампусы. Завершить строительство планируют к 2030 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер представил проект Межвузовского кампуса мирового уровня на выставке «Россия» на ВДНХ в рамках дней Урало-Сибирского макрорегиона. Он поделился подробностями и деталями мегапроекта, который построят на берегу озера Круглого в Тюмени. «Проект кампуса — это закономерный этап продолжающейся перестройки технологической повестки всего нашего региона. Он спроектирован не в кабинетах чиновников, не во властных коридорах, а прошедший путь открытых общественных обсуждений», — заявил Райдер. По данным, которые представил чиновник, площадь территории кампуса составит 15,6 гектаров. В нем смогут проживать более 5 тысяч студентов. Общая площадь объектов составит 167,3 квадратных метра. В систему зданий межвузовского кампуса войдут центр поддержки и развития талантливой молодежи, учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгерсс центр, спортивный центр, гостиницы для студентов и преподавателей. Тюменская область вошла в 17 регионов по всей России, где построят межвузовские кампусы. Завершить строительство планируют к 2030 году.