Курганца задержали за зверское убийство кухонным ножом

Житель Кургана нанес знакомому 30 ударов ножом

Курганец зарезал своего знакомого кухонным ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции задержали жителя Кургана за зверское убийство своего знакомого. Мужчина нанес потерпевшему десятки ножевых ранений и пытался скрыться. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области.

«Следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по факту обнаружения тела 63-летнего курганца в собственной квартире в микрорайоне Шевелевка с признаками насильственной смерти (ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство). При первоначальном осмотре на месте происшествия на теле потерпевшего было обнаружено не менее 30 ножевых ранений, а также изъято орудие преступления», — говорится на сайте ведомства.

Инцидент произошел 18 августа. Злоумышленник пришел в гости к своему знакомому и вместе распивали алкоголь. В ходе возникшего конфликта гость сначала избил хозяина квартиры, а после нанес множественные удары кухонным ножом. После совершенного убийства он скрылся с места происшествия. Мужчина был найден в тот же день по горячи следам и взят под стражу.